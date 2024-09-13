ITF13 сентября 2024, 16:55 | Обновлено 13 сентября 2024, 16:56
245
4
Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире в ITF во Франции
Дарья проиграла Тессе Андрианжафитримо
13 сентября 2024, 16:55 | Обновлено 13 сентября 2024, 16:56
245
4
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W75 в Ле-Нёбуре (Франция).
Во втором раунде украинка в статусе лидера посева проиграла Тессе Андрианжафитримо из Франции (№429 WTA).
Ле-Нёбур. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, 1) – Тесса Андрианжафитримо (Франция) – 4:6, 6:2, 3:6
Это была 3-я встреча теннисисток, француженка вырвалась вперед.
В следующем раунде Тесса сразится против Тамиры Пашек из Австрии (№385 WTA).
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Комментарии 4
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Два дня не вистачило щоб прийти до тями. Ніякої самоповаги.
Хтось хотів, щоб вона на турнірі WTA грала. Як вона може грати на рівні 250, якщо навіть на рівні 75 не в змозі.
Чергова ганьба
А був чудовий шанс одержати перемогу на цьому турнирі.
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