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  4. Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире в ITF во Франции
ITF
13 сентября 2024, 16:55 | Обновлено 13 сентября 2024, 16:56
245
4

Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире в ITF во Франции

Дарья проиграла Тессе Андрианжафитримо

13 сентября 2024, 16:55 | Обновлено 13 сентября 2024, 16:56
245
4
Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире в ITF во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W75 в Ле-Нёбуре (Франция).

Во втором раунде украинка в статусе лидера посева проиграла Тессе Андрианжафитримо из Франции (№429 WTA).

Ле-Нёбур. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, 1) – Тесса Андрианжафитримо (Франция) – 4:6, 6:2, 3:6

Это была 3-я встреча теннисисток, француженка вырвалась вперед.

В следующем раунде Тесса сразится против Тамиры Пашек из Австрии (№385 WTA).

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Дарья Снигур Тесса Андрианжафитримо ITF Ле-Нёбур
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 4
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Олександр Науменко
Два дня не вистачило щоб прийти до тями. Ніякої самоповаги.
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Sashamar
Хтось хотів, щоб вона на турнірі WTA грала. Як вона може грати на рівні 250, якщо навіть на рівні 75 не в змозі.
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0
C.Пеклов
Чергова ганьба
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0
Orion-V
А був чудовий шанс одержати перемогу на цьому турнирі. 
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