Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире в ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W75 в Ле-Нёбуре (Франция).

Во втором раунде украинка в статусе лидера посева проиграла Тессе Андрианжафитримо из Франции (№429 WTA).

Ле-Нёбур. Первый круг

Дарья Снигур (Украина, 1) – Тесса Андрианжафитримо (Франция) – 4:6, 6:2, 3:6

Это была 3-я встреча теннисисток, француженка вырвалась вперед.

В следующем раунде Тесса сразится против Тамиры Пашек из Австрии (№385 WTA).