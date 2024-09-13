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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Довбик сейчас не в лучшем психологическом состоянии»
Лига наций
13 сентября 2024, 16:24 |
218
2

Сергей НАГОРНЯК: «Довбик сейчас не в лучшем психологическом состоянии»

Тренер «Эпицентра» – о неудачах Украины в Лиге наций

13 сентября 2024, 16:24 |
218
2
Сергей НАГОРНЯК: «Довбик сейчас не в лучшем психологическом состоянии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, связаны ли поражения сборная Украины от Албании и Чехии в Лиге наций с отсутствием Артема Довбика:

«Трудно сказать. Он сейчас тоже не в лучшем психологическом состоянии. За «Рому» он пока ни одного гола не забил. Тренер его защищает. Думаю, он почувствовал, что такое итальянский футбол. Там давление безумное идет.

Не могу сказать, что Артём сейчас в хорошем состоянии. Для нападающего самое главное – это забивать голы. Ванат забил чехам, забил неплохой динамовский гол с ассиста Шапаренко».

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сборная Украины по футболу Сергей Нагорняк Лига наций Чехия - Украина Артем Довбик
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Сезон почав погано. За збірну не виступив. Збірна провалила старт та й напевно всю ЛН,, в тому числі не маючи головного форварда. Тепер що далі для гравця і збірної? Збірна в принципі втратила всі шанси на вихід на мундіаль через ЛН. От такі результати за перший ігровий місяць сезону.
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Saar
Так. В Італії тяжко ворварду.
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