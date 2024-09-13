Сергей НАГОРНЯК: «Довбик сейчас не в лучшем психологическом состоянии»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, связаны ли поражения сборная Украины от Албании и Чехии в Лиге наций с отсутствием Артема Довбика:

«Трудно сказать. Он сейчас тоже не в лучшем психологическом состоянии. За «Рому» он пока ни одного гола не забил. Тренер его защищает. Думаю, он почувствовал, что такое итальянский футбол. Там давление безумное идет.

Не могу сказать, что Артём сейчас в хорошем состоянии. Для нападающего самое главное – это забивать голы. Ванат забил чехам, забил неплохой динамовский гол с ассиста Шапаренко».