ВИДЕО. Остапенко вылетела с турнира в Гвадалахаре, упустив четыре матчбола

12-я ракетка мира Алена Остапенко из Латвии сенсационно проиграла №155 Марине Стакушич из Канады во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре – 3:6, 7:5, 6:7(0).

В решающем сете латвийка дважды не подала на матч и упустила четыре матчбола: один при счете 5:4 и еще три – при 6:5. По ходу матча обе теннисистки допустили по 17 двойных ошибок. Матч длился 3 часа 4 минуты.

В четвертьфинале Стакушич сыграет с Магдаленой Френх из Польши.

Для Остапенко это был 50-й поединок в одиночном разряде в текущем сезоне (31-19). Еще 45 матчей она сыграла в парном разряде и 3 в миксте.