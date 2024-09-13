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Украина. Первая лига
13 сентября 2024, 15:19 |
161
0

Первая лига. Дебютная победа Ван Леувена и разгром от ФК ЮКСА

Обзор шестого тура Первой лиги

13 сентября 2024, 15:19 |
161
0
Первая лига. Дебютная победа Ван Леувена и разгром от ФК ЮКСА
ФК Металлист 1925

11-12 сентября состоялись матчи шестого тура Первой лиги Украины. В туре было зафиксировано три уверенных победы со счетами 3:0, 4:0 и 5:0. В двух встречах были нулевые ничьи, а еще в двух команды праздновали победы со счетом 1:0 и 2:1. То есть, только в одной встрече из семи был итог «обе забьют».

«Прикарпатье» в родных стенах одержало дебютную победу в сезоне. Коллектив из Ивано-Франковска со счетом 3:0 обыграл на своем поле тернопольскую «Ниву». Все три мяча хозяева забили в первые полчаса игры, начиная с первой минуты встречи.

Пятую кряду победу добыл «Агробизнес». На этот раз команда из Хмельницкой области победила со счетом 1:0 «Подолье» благодаря голу Максима Войтиховского, для которого это уже третий забитый мяч в этом сезоне.

Расписали мировую 0:0 «Минай» и «Эпицентр». Хоть подопечные Сергея Нагорняка и создали больше моментов, имея игровое преимущество, все же забить в ворота команды Желько Любеновича им не удалось. Также со счетом 0:0 завершилось противостояние «Кудровки» и «Полтавы».

А вот сумская «Виктория» уверенно со счетом 4:0 обыграла «Мариуполь» и занесла в свой актив третью победу в сезоне. Также разгромно, только со счетом 5:0, победила ЮКСА в матче с «Кремнем». По дублю в этом матче оформили легионеры команды с Киевской области. Речь идет о Пабло Кастро по прозвищу «Парагвайо» и о бразильце Геррейро Рибейро дос Сантосе, которого называют также Вава или Венди. Еще один раз точно в этой встрече пробил капитан ФК ЮКСА Антон Евдокимов.

А в Запорожье «Металлист 1925» одержал дебютную победу под руководством нидерландского специалиста Патрика ван Леувена. Слобожанцы со счетом 2:1 переиграли «Металлург». За харьковчан забивали Сергей Стень и Владлен Юрченко, для которого это второй забитый мяч в сезоне. Запорожцы на это ответили голом престижа в исполнении Даниила Фальковского.

В турнирной таблице Группы А Первой лиги со стопроцентным показателем в 15 очков продолжает лидировать «Агробизнес», вслед за которым с 11 баллами идет «Эпицентр». В Группе Б с 11 очками лидирует «Полтава», а вторая ЮКСА набрала 10 баллов. Шестой «Металлист 1925» имеет 6 очков.

Первая лига. Группа А. 6 тур

Буковина – Хуст – не состоялся

Прикарпатье – Нива (Тернополь) – 3:0
Голы: Бучакчийский, 1, Хома, 14, Барчук, 29.

Агробизнес – Подолье – 1:0
Гол: Войтиховский, 56.

Минай – Эпицентр – 0:0

Первая лига. Группа Б. 6 тур

Мариуполь – Виктория – 0:4
Голы: Ульянов, 29, Паламар, 45 (с пенальти), Евпак, 76, Данилюк, 82.

ЮКСА – Кремень – 5:0
Голы: Кастро, 11, 50, Геррейро, 18, 20, Евдокимов, 52.

Кудровка – Полтава – 0:0

Металлург (Запорожье) – Металлист 1925 – 1:2
Голы: Фальковский, 83 (с пенальти) – Стень, 36, Юрченко, 70.

В следующем туре «Агробизнес» встретится на выезде с «Нивой». Интересным должно быть противостояние «Металлиста» и «Буковины». Другой харьковской команде, «Металлисту 1925», предстоит сразиться с «Викторией», а ЮКСА на своем поле примет «Диназ».

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу обзор тура Первой лиги
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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