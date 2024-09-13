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13 сентября 2024, 15:20 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:23
1086
0

Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик

18-летний нападающий Роман Гереш подписал контракт с «Левым Берегом»

13 сентября 2024, 15:20 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:23
1086
0
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
ФК Слеза. Роман Гереш

Уже первый тур в первенстве нового чемпионата Украины (U-19) зафиксировал первый бомбардирский рекорд. В матче между «Левым берегом» и «ЛНЗ» хет-трик оформил нападающий киевского клуба Роман Гереш, для которого этот матч стал первым в футболке столичного клуба после возвращения из Польши, где футболист играл в третьем дивизионе местного чемпионата.

- Когда у меня появилось предложение приехать на просмотр в «Левый берег», долго не колебался, – рассказал футболист Sport.ua. – Прибыв в Киев, прошел просмотр и впоследствии получил предложение подписать контракт. Рад снова быть в родной стране.

Начинал я заниматься футболом в Виннице, в клубе имени Игоря Беланова и Олега Блохина, который затем объединился с «Нивой». Впоследствии меня пригласили в ФК «Карпаты», где провел в системе львовского клуба два года.

До того как присоединиться к «Левому берегу», я выступал за польский клуб «Слеза» из Вроцлава. Провел там полтора года. Моя родная позиция – центрфорвард, поэтому мой «хлеб» – мяч в штрафной площадке соперника. Было доверие со стороны тренеров. В прошлом первенстве Ю-19 забил 38 голов, дебютировал затем за первую команду, в которой отмечался дважды. Но, думаю, что в чемпионате Украины у меня будет больше возможности для прогресса.

Моя цель – дебют и голы в первой команде «Левого берега». Буду делать все возможное, чтобы принести пользу клубу, который уже заявил о себе в УПЛ и, я уверен, будет давать бой каждому старожилу элитного дивизиона.

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инсайд чемпионат Украины по футболу U-19 ЛНЗ Черкассы U-19
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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