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Италия
13 сентября 2024, 14:56 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:16
444
0

Пока только спонсор. Red Bull может приобрести именитый клуб Серии А

«Торино» подписал спонсорский контракт с австрийским брендом

13 сентября 2024, 14:56 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:16
444
0
Пока только спонсор. Red Bull может приобрести именитый клуб Серии А
ФК Торино

«Торино» официально сообщил о подписании спонсорского контракта со всемирно известным брендом энергетических напитков «Red Bull». Соглашение рассчитано на один год.

По информации итальянских СМИ, этот спонсорский контракт – лишь пролог к более широкому сотрудничеству сторон, которое может завершиться даже тем, что «Red Bull» станет владельцем «Торино», включив его в свою группу клубов, в которую также входят «РБ Лейпциг», «РБ Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Булл» и «Ред Булл Брагантино».

Сейчас владельцем «Торино» является Урбано Кайро, которому также принадлежит «RCS Sport» – холдинг, в состав которого входят ведущее итальянское спортивное СМИ, La Gazzetta dello Sport, а также самые известные итальянские велогонки, включая Джиро д’Италия.

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Торино Red Bull
Олег Дидух Источник: ФК Торино
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