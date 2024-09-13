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Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 13:43 |
168
0

Главный тренер Руха – о паузе на матчи сборных

Виталий Пономарев оценил состав Ворсклы

13 сентября 2024, 13:43 |
168
0
Главный тренер Руха – о паузе на матчи сборных
ФК Рух. Понамарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о тренировках львовского клуба во время паузы на матчи сборных:

«Шесть игроков «Руха» были в составе молодежной сборной, поэтому мы не могли использовать всех футболистов, чтобы полноценно готовиться к матчу с «Ворсклой». Мы довольны и гордимся тем, что ребята представляют нашу страну на международном уровне. Хочется, чтобы со временем они взрослели и до национальной сборной Украины. Но если говорить именно со стороны клуба, то, конечно, непросто готовить игроков после матчей за сборную и фактически у нас есть три группы футболистов разной степени готовности.

Марк Сапуга, Юрий Климчук и Фредди Плюман много работали, чтобы вернуться к тренировкам в общей группе. Они присоединились к общему тренировочному процессу на этой неделе и им нужно время, чтобы набрать игровой тонус, выдерживать интенсивность. Мы рассчитываем на этих ребят, но также понимаем, что не стоит торопиться, хотя, конечно, хочется, чтобы эти футболисты поскорее смогли играть. Прежде всего, мы будем смотреть на состояние игроков и никто не будет форсировать их возвращение на поле. Это наши ключевые футболисты, и как только они будут в форме – попадут в заявку. Возможно, это произойдет даже на следующей неделе в матче с «Динамо». Но не следует загадывать заранее – главное, чтобы ребята качественно восстановились. Мы верим, что они помогут команде.

Во время паузы на матче сборных у нас была возможность проверить в тренировочном процессе многих воспитанников академии. С первой командой работали футболисты «Руха» U-19 и «Руха-2». В общем, каждый игрок, хорошо себя показывающий в матчах наших команд и в тренировочном процессе, будет тренироваться с основой и, возможно, получит шанс сыграть за первую команду».

Также коуч рассказал о подготовке к 6-му раунду УПЛ, который состоится 15 сентября в 13:00, между «Ворсклой» и «Рухом»:

«Скорее всего сборники подойдут к следующему матчу в не совсем оптимальном состоянии. Кто-то из них играл, некоторые игроки не получили игрового времени, поэтому у них разный игровой тонус. Впрочем, у нас еще есть несколько дней, чтобы игроки были в форме и набрали оптимальные кондиции. В то же время команда в этот период тренировалась в обычном режиме и готовилась к матчу с «Ворсклой». У полтавчан очень качественный набор игроков, в частности, есть несколько хороших легионеров, которые демонстрируют очень серьезный уровень. Мы ожидаем серьезного матча».

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Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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