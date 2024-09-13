Главная цель. Атлетико попытается подписать полузащитника Реала
Дани Себальос может сменить клуб, но не город
Испанский хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос является главной целью мадридского «Атлетико» для усиления полузащиты, сообщает издание todofichajes.
По информации источника, «матрасники» попытаются подписать 28-летнего футболиста либо в январе, либо летом 2025 года.
В сезоне 2024/25 Дани Себальос успел провести 3 матча на клубном уровне (результативными действиями не отличался), после чего получил тяжелую травму и выбыл на 6-8 недель.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Испании в 6 миллионов евро.
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