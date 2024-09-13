Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главная цель. Атлетико попытается подписать полузащитника Реала
Испания
13 сентября 2024, 13:26 | Обновлено 13 сентября 2024, 13:27
486
0

Главная цель. Атлетико попытается подписать полузащитника Реала

Дани Себальос может сменить клуб, но не город

13 сентября 2024, 13:26 | Обновлено 13 сентября 2024, 13:27
486
0
Главная цель. Атлетико попытается подписать полузащитника Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Испанский хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос является главной целью мадридского «Атлетико» для усиления полузащиты, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, «матрасники» попытаются подписать 28-летнего футболиста либо в январе, либо летом 2025 года.

В сезоне 2024/25 Дани Себальос успел провести 3 матча на клубном уровне (результативными действиями не отличался), после чего получил тяжелую травму и выбыл на 6-8 недель.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Испании в 6 миллионов евро.

По теме:
Назвал в свою честь. Легенда Реала создал футбольный клуб в Мадриде
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило еще одного игрока в Израиль
Известна минимальная сумма, за которую Реал готов продать Винисиуса
Дани Себальос Реал Мадрид Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Теннис | 12 сентября 2024, 14:25 16
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете

Похоже, Веронику Кудерметову покусал Андрей Рублев

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Футбол | 13 сентября 2024, 09:01 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо

14 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ

Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Футбол | 13.09.2024, 13:30
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Легендарный Тотти раскритиковал Рому за подписание Довбика
Футбол | 12.09.2024, 15:54
Легендарный Тотти раскритиковал Рому за подписание Довбика
Легендарный Тотти раскритиковал Рому за подписание Довбика
В Шахтере объяснили, почему будут играть матчи ЛЧ на стадионе Шальке
Футбол | 13.09.2024, 10:55
В Шахтере объяснили, почему будут играть матчи ЛЧ на стадионе Шальке
В Шахтере объяснили, почему будут играть матчи ЛЧ на стадионе Шальке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
11.09.2024, 20:49 15
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
11.09.2024, 13:35 23
Футбол
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
12.09.2024, 16:39 37
Футбол
Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
11.09.2024, 19:51 3
Футбол
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
11.09.2024, 22:40
Другие виды
«Что ты, мой толстый друг?» Усик обратился к Фьюри и дал ему совет
«Что ты, мой толстый друг?» Усик обратился к Фьюри и дал ему совет
11.09.2024, 15:48 1
Бокс
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
12.09.2024, 09:57 3
Футбол
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем