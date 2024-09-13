Помощник Йовичевича рассказал, кто должен помочь Довбику в Роме

Помощник бывшего главного тренера «Днепра-1» Игоря Йовичевича Юрий Беньо рассказал, кто должен помочь украинскому нападающему Артему Довбику в римской «Роме»:

«Смотрел матч «Ромы» с «Ювентусом» – его должны уметь правильно использовать. Там квалифицированные тренеры, поэтому они с этим разберутся. Думаю, они понимают, какого игрока купили. Еще ему надо больше сыграться с командой, игроки почувствуют, как его правильно и больше использовать».

Ранее Юрий Беньо высказался относительно украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.