Помощник Йовичевича рассказал, кто должен помочь Довбику в Роме
Юрий Беньо считает, что тренеры римского клуба разберутся, как использовать украинца
Помощник бывшего главного тренера «Днепра-1» Игоря Йовичевича Юрий Беньо рассказал, кто должен помочь украинскому нападающему Артему Довбику в римской «Роме»:
«Смотрел матч «Ромы» с «Ювентусом» – его должны уметь правильно использовать. Там квалифицированные тренеры, поэтому они с этим разберутся. Думаю, они понимают, какого игрока купили. Еще ему надо больше сыграться с командой, игроки почувствуют, как его правильно и больше использовать».
Ранее Юрий Беньо высказался относительно украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
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