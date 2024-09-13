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Италия
13 сентября 2024, 12:51 |
464
0

Помощник Йовичевича рассказал, кто должен помочь Довбику в Роме

Юрий Беньо считает, что тренеры римского клуба разберутся, как использовать украинца

13 сентября 2024, 12:51 |
464
0
Помощник Йовичевича рассказал, кто должен помочь Довбику в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine

Помощник бывшего главного тренера «Днепра-1» Игоря Йовичевича Юрий Беньо рассказал, кто должен помочь украинскому нападающему Артему Довбику в римской «Роме»:

«Смотрел матч «Ромы» с «Ювентусом» – его должны уметь правильно использовать. Там квалифицированные тренеры, поэтому они с этим разберутся. Думаю, они понимают, какого игрока купили. Еще ему надо больше сыграться с командой, игроки почувствуют, как его правильно и больше использовать».

Ранее Юрий Беньо высказался относительно украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Юрий Беньо
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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