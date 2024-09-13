В Шахтере объяснили, почему будут играть матчи ЛЧ на стадионе Шальке

Коммерческий директор донецкого «Шахтера» Дмитрий Кириленко объяснил, почему команда будет играть матчи ЛЧ на стадионе «Шальке»:

«Вы знаете, что когда подписываешь такие контракты, то у них предусмотрен NDA – договор о неразглашении данных. Все, что касается аренды и ее стоимости, прописано у нас в NDA. Поэтому я не могу делиться такой информацией.

Относительно Фелтинс-Арены. В первую очередь, я хотел бы начать со слов благодарности «Гамбургу», его болельщикам и менеджменту за гостеприимный прием и профессионализм в прошлом сезоне. Мы очень довольны тем, как мы провели прошлый сезон в Гамбурге и за это большое спасибо всем причастным. Понятное дело, что Германия, в целом, очень футбольная страна. И интерес к футболу здесь просто огромный. Мы выбирали между стадионами, где и клуб, и стадион являются одним целым, то есть, стадион является собственностью клуба. И таких клубов, на самом деле, в Германии немного. А вот Гельзенкирхен и «Шальке» – это как раз такой пример.

Второе, что принималось во внимание, это то, когда там в последний раз была Лига чемпионов. До того, как мы заходили в Гамбург, последний раз матчи Лиги чемпионов там играли в сезоне 2006/07. Понятное дело, что мы решили играть там. В этом сезоне попробуем другой стадион, где матчи ЛЧ были, возможно, не так давно, как в Гамбурге, но зритель уже успел соскучиться по этому турниру. Вот в Гельзенкирхене матчи Лиги чемпионов в последний раз играли в сезоне 2018/2019».