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Англия
13 сентября 2024, 09:18 |
492
0

Два топ-клуба АПЛ интересуются суперзабивным форвардом

Виктор Дьокереш попал на радары «Арсенала» и «Челси»

13 сентября 2024, 09:18 |
492
0
Два топ-клуба АПЛ интересуются суперзабивным форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Лондонские «Арсенал» и «Челси» продолжают интересоваться шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьокерешем, сообщает издание Football Insider.

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По информации источника, оба клуба оставят 26-летнего футболиста в своих шортлистах на следующее летнее трансферное окно.

Виктор Дёкереш выступает за «Спортинг» с лета 2023 года и за это время успел провести в его составе 55 матчей, отметившись 50 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Дьокерешем интересуется мадридский «Реал».

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Дмитро Вербинський Источник: Football Insider
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