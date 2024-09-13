Два топ-клуба АПЛ интересуются суперзабивным форвардом

Лондонские «Арсенал» и «Челси» продолжают интересоваться шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьокерешем, сообщает издание Football Insider.

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По информации источника, оба клуба оставят 26-летнего футболиста в своих шортлистах на следующее летнее трансферное окно.

Виктор Дёкереш выступает за «Спортинг» с лета 2023 года и за это время успел провести в его составе 55 матчей, отметившись 50 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Дьокерешем интересуется мадридский «Реал».