Два топ-клуба АПЛ интересуются суперзабивным форвардом
Виктор Дьокереш попал на радары «Арсенала» и «Челси»
Лондонские «Арсенал» и «Челси» продолжают интересоваться шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьокерешем, сообщает издание Football Insider.
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По информации источника, оба клуба оставят 26-летнего футболиста в своих шортлистах на следующее летнее трансферное окно.
Виктор Дёкереш выступает за «Спортинг» с лета 2023 года и за это время успел провести в его составе 55 матчей, отметившись 50 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктором Дьокерешем интересуется мадридский «Реал».
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