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  4. Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Англия
13 сентября 2024, 08:28 |
2221
4

Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира

Канониры готовы отдать Вильяма Салиба ради подписания Орельена Тчуамэни

13 сентября 2024, 08:28 |
2221
4
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» интересуется французским опорным полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «канониры» готовы предложить «сливочным» обмен Орельена Тчуамени на Вильяма Салиба. Интересно, что ранее сообщалось об интересе королевского клуба к французскому центральному защитнику.

Оба игрока в 2022 году стали вице-чемпионами мира в составе сборной Франции.

В этой кампании Орельен Тчуамени провел 5 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

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Орельен Тчуамени трансферы Арсенал Лондон Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Вильям Салиба
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Чушь, не будет этого. Как трансферное окно закрылось можно придумывать что угодно.
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+1
DaVinci
На фоні слухів про трансфер Родрі в Реал такий обмін виглядає реальним. В Арсенала достатньо захисників здатних замінити Саліба, а Реалу треба не тільки набирати гравців, а і звільняти місце під них... Та і майже всі захисники Реала зараз 30+
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0
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Gargantua81
я считаю, это в пользу Арсенала.
Салиба очень переоценен, а Тчуамени нераскрытый огромный талант.
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0
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