Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира

Лондонский «Арсенал» интересуется французским опорным полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «канониры» готовы предложить «сливочным» обмен Орельена Тчуамени на Вильяма Салиба. Интересно, что ранее сообщалось об интересе королевского клуба к французскому центральному защитнику.

Оба игрока в 2022 году стали вице-чемпионами мира в составе сборной Франции.

В этой кампании Орельен Тчуамени провел 5 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.