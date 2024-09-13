Журналист обвинил Шевченко в коррупции. В чем дело?

Украинский футбольный журналист Игорь Бурбас обвинил президента УАФ Андрея Шевченко в коррупции:

«Я заметил такую деталь... Сборная у нас пока не в Adidas, но мы в последнее время начали замечать, что Андрей Шевченко начал одевать кроссовки Adidas. Раньше он спортивные бренды без контракта не носил.

Думаю, что если у Шевченко есть личный контракт с Adidas, а наша сборная гола-босса, это не совсем нормально. Это даже не конфликт интересов, это коррупционная составляющая. Чтобы пропихнуть именно Adidas, а не других производителей – это прямая коррупция».

Напомним, 1 сентября 2024 года УАФ официально объявила о сотрудничестве с Adidas.