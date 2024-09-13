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  4. Журналист обвинил Шевченко в коррупции. В чем дело?
Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 07:24 |
2842
6

Журналист обвинил Шевченко в коррупции. В чем дело?

Игорь Бурбас недоволен действиями президента УАФ

13 сентября 2024, 07:24 |
2842
6
Журналист обвинил Шевченко в коррупции. В чем дело?
УАФ. Андрей Шевченко

Украинский футбольный журналист Игорь Бурбас обвинил президента УАФ Андрея Шевченко в коррупции:

«Я заметил такую деталь... Сборная у нас пока не в Adidas, но мы в последнее время начали замечать, что Андрей Шевченко начал одевать кроссовки Adidas. Раньше он спортивные бренды без контракта не носил.

Думаю, что если у Шевченко есть личный контракт с Adidas, а наша сборная гола-босса, это не совсем нормально. Это даже не конфликт интересов, это коррупционная составляющая. Чтобы пропихнуть именно Adidas, а не других производителей – это прямая коррупция».

Напомним, 1 сентября 2024 года УАФ официально объявила о сотрудничестве с Adidas.

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Игорь Бурбас Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Adidas Joma игровая форма финансы
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 6
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Saar
Щоб когось в чомусь заинувачувати- май однозначні докази! А купити кросівки, не підписуючи при цьому контракт з виробником , навіть Бурбас зможе.
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+3
Burevestnik
чим оцю х..ню городити
взяло б оте бурбасеня подзвонило до Шеви і запитало про кросівки - де взяв? 
а у відповідь: по перше купив в Лонд0ні, по друге іди нах..
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+3
GloryUkraine
А кого проштовхує Бурбас? 
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Xvalenok03
Те что хаяли шевченко теперь дружно стали на его зашиту.
Се ля ви. 
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0
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