Футболисты донецкого «Шахтера» во Львове продолжают подготовку к поединку чемпионата Украины с «Карпатами», который состоится в субботу, 14 сентября.

12 сентября «горняки» провели тренировку на «Арене Львов». Донецкая команда начала день с посещения фитнес-центра, где игроки совершили активацию, после чего на поле выполнили разминку, серию упражнений на удержание мяча в двух группах, а также поработали над тактическими аспектами.

В общей группе занимались и сборники, вернувшиеся накануне в расположение клуба.

Во второй половине дня наставник оранжево-черных Марино Пушич и тренерский штаб провели для подопечных теоретическое занятие с видеоанализом и разбором игры соперника.

Матч 6-го тура УПЛ Шахтер – Карпаты состоится на Арене Львов 14 сентября в 18:00.

ВИДЕО. Присоединились сборники. Шахтер провел тренировку на Арене Львов