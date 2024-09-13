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Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 05:55 | Обновлено 13 сентября 2024, 06:18
132
0

ВИДЕО. Присоединились сборники. Шахтер провел тренировку на Арене Львов

Горняки готовятся к матчу чемпионата Украины против львовских Карпат

13 сентября 2024, 05:55 | Обновлено 13 сентября 2024, 06:18
132
0
ВИДЕО. Присоединились сборники. Шахтер провел тренировку на Арене Львов
ФК Шахтер

Футболисты донецкого «Шахтера» во Львове продолжают подготовку к поединку чемпионата Украины с «Карпатами», который состоится в субботу, 14 сентября.

12 сентября «горняки» провели тренировку на «Арене Львов». Донецкая команда начала день с посещения фитнес-центра, где игроки совершили активацию, после чего на поле выполнили разминку, серию упражнений на удержание мяча в двух группах, а также поработали над тактическими аспектами.

В общей группе занимались и сборники, вернувшиеся накануне в расположение клуба.

Во второй половине дня наставник оранжево-черных Марино Пушич и тренерский штаб провели для подопечных теоретическое занятие с видеоанализом и разбором игры соперника.

Матч 6-го тура УПЛ Шахтер – Карпаты состоится на Арене Львов 14 сентября в 18:00.

ВИДЕО. Присоединились сборники. Шахтер провел тренировку на Арене Львов

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Шахтер Донецк тренировка Шахтер - Карпаты Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото видео Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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