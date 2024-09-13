Фридман рассказал, кому из игроков Днепр-1 не должен денег
Коммерческий директор «Днепра-1» не скрывает, что клуб остался должен многим игрокам
Задолженности клуба из Днепра игрокам вернули новые работодатели.
«Леднев ушел бесплатно на взаимовыгодных условиях, «Полесье» вернуло ему наши долги. Третьякова пытались устроить так же, потому что «Днепр-1» летом 2023 года вместе за Леднева и Третьякова отдал больше 1 миллиона долларов. С ними рассчитались полностью по долгам их новые клубы. О «Полесье» знаю точно, думаю, что и «Колос» тоже.
Но есть и игроки, которым мы до сих пор что-то должны. Например, мы надеялись на продажу Гаджиева: и «Полесье», и «Динамо» давали около 500 тысяч долларов, велись основательные переговоры между клубами и агентами, но местопребывание Рамика пока неизвестно, как неизвестно, сможем ли его трудоустроить.
Русол писал мне еще в июле, что планирует за счет трансфера Гаджиева решить вопрос по задолженности: со Сватком, Гуцуляком, Филипповым, Танчиком и другими, там не столь крупные суммы. Но, к сожалению, до этого времени трансфера не произошло», – сказал Фридман в интервью Sport.ua.
Напомним, что летом «Днепр-1» из-за финансовых трудностей снялся из УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослава нацелена еще минимум на 10 лет выступлений
Поединок состоится 13 сентября в 21:30 по Киеву