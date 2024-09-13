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  4. Фридман рассказал, кому из игроков Днепр-1 не должен денег
Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 08:51 |
509
0

Фридман рассказал, кому из игроков Днепр-1 не должен денег

Коммерческий директор «Днепра-1» не скрывает, что клуб остался должен многим игрокам

13 сентября 2024, 08:51 |
509
0
Фридман рассказал, кому из игроков Днепр-1 не должен денег
СК Днепр-1. Вячеслав Фридман

Задолженности клуба из Днепра игрокам вернули новые работодатели.

«Леднев ушел бесплатно на взаимовыгодных условиях, «Полесье» вернуло ему наши долги. Третьякова пытались устроить так же, потому что «Днепр-1» летом 2023 года вместе за Леднева и Третьякова отдал больше 1 миллиона долларов. С ними рассчитались полностью по долгам их новые клубы. О «Полесье» знаю точно, думаю, что и «Колос» тоже.

Но есть и игроки, которым мы до сих пор что-то должны. Например, мы надеялись на продажу Гаджиева: и «Полесье», и «Динамо» давали около 500 тысяч долларов, велись основательные переговоры между клубами и агентами, но местопребывание Рамика пока неизвестно, как неизвестно, сможем ли его трудоустроить.

Русол писал мне еще в июле, что планирует за счет трансфера Гаджиева решить вопрос по задолженности: со Сватком, Гуцуляком, Филипповым, Танчиком и другими, там не столь крупные суммы. Но, к сожалению, до этого времени трансфера не произошло», – сказал Фридман в интервью Sport.ua.

Напомним, что летом «Днепр-1» из-за финансовых трудностей снялся из УПЛ.

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Вячеслав Фридман Днепр-1
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Теннис
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