Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Процесс столетия». В АПЛ начинается суд над Манчестер Сити
Англия
12 сентября 2024, 22:40 | Обновлено 12 сентября 2024, 22:42
553
3

«Процесс столетия». В АПЛ начинается суд над Манчестер Сити

Клубу грозит суровое наказание

12 сентября 2024, 22:40 | Обновлено 12 сентября 2024, 22:42
553
3
«Процесс столетия». В АПЛ начинается суд над Манчестер Сити
Sky Sports

Британские СМИ объявили о том, что в понедельник в АПЛ независимая панель начинает рассматривать по сути дело против «Манчестер Сити» – клуб обвинен по 115 пунктам нарушений финансовых правил.

Суд назван «Процессом столетия в футболе». Ожидается, что рассмотрение затянется за 2,5 месяца, вердикт ожидается не ранее начала 2025 года, а после этого будет возможность апелляции.

«Манчестер Сити» грозят наказания различной тяжести – от штрафа до отъема очков и даже понижения в классе. В клубе с самого начала отрицают все обвинения.

В минувшем сезоне очковые штрафы получили «Эвертон» и «Ноттингем Форест», однако у них было лишь несколько пунктов обвинения.

По теме:
Дисквалификация за шутку. Бентанкур может пропустить от 6 до 12 матчей
Шахтер на дне. Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Реал
«Нужно менять все». Роналду раскритиковал свой бывший клуб
Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – в плюсе. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ
Футбол | 12 сентября 2024, 17:11 55
Динамо – в плюсе. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ
Динамо – в плюсе. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ

Бражко поднялся в цене на 2 млн евро, Кабаев – на 1.2 млн, Шапаренко – на миллион

Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
Другие виды | 11 сентября 2024, 22:40 0
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед

На старт вышли 196 мужских и 182 женских сборных, будет сыграно по 11 туров

Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Футбол | 12.09.2024, 07:01
Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Футбол | 12.09.2024, 11:19
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Первый конфликт Мистера. Луческу отправил домой игрока из сборной Румынии
Футбол | 12.09.2024, 21:33
Первый конфликт Мистера. Луческу отправил домой игрока из сборной Румынии
Первый конфликт Мистера. Луческу отправил домой игрока из сборной Румынии
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Скорее понизят до четвертой английской лиги.
Ответить
0
Tower Bridge
Лишат званий и наград?
Ответить
0
Saar
Давайте перевіримо стійкість МС, і хай отримає покарання, як у свій час Ювентус, який за рік в Серії В повернувся у Серію А , ще була 13 чи 10 очок в мінус. А по в кінці сезону став чемпіоном! І ніхто з гравців не пішов з Юве,коли той був у Серії В!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж Форман назвал 2 современных боксеров, с которым бы боялся драться
Джордж Форман назвал 2 современных боксеров, с которым бы боялся драться
11.09.2024, 08:44 3
Бокс
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
10.09.2024, 16:47 5
Бокс
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
10.09.2024, 23:41 325
Футбол
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
11.09.2024, 21:25 4
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 9
Футбол
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
11.09.2024, 17:55 55
Футбол
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
11.09.2024, 00:01 16
Футбол
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
12.09.2024, 08:08 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем