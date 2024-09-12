«Процесс столетия». В АПЛ начинается суд над Манчестер Сити

Британские СМИ объявили о том, что в понедельник в АПЛ независимая панель начинает рассматривать по сути дело против «Манчестер Сити» – клуб обвинен по 115 пунктам нарушений финансовых правил.

Суд назван «Процессом столетия в футболе». Ожидается, что рассмотрение затянется за 2,5 месяца, вердикт ожидается не ранее начала 2025 года, а после этого будет возможность апелляции.

«Манчестер Сити» грозят наказания различной тяжести – от штрафа до отъема очков и даже понижения в классе. В клубе с самого начала отрицают все обвинения.

В минувшем сезоне очковые штрафы получили «Эвертон» и «Ноттингем Форест», однако у них было лишь несколько пунктов обвинения.