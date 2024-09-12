В Италии рассказали о состоянии Довбика после травмы

В четверг форвард сборной Украины Артем Довбик вернулся к полноценным тренировкам с основным составом «Ромы». Игрок полностью восстановился после мышечной травмы, полученной в национальной команде.

Сообщается, что Артем будет в заявке на матч 4-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» и готов выйти в стартовом составе. Игра состоится в воскресенье.

«Рома» после трех туров набрала лишь два пункта и занимает 17-е место, а Довбик пока не отличался результативными действиями в составе новой команды.