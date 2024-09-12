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  4. В Италии рассказали о состоянии Довбика после травмы
Италия
12 сентября 2024, 22:22 |
496
0

В Италии рассказали о состоянии Довбика после травмы

Артем готов выйти на поле в ближайшем туре

12 сентября 2024, 22:22 |
496
0
В Италии рассказали о состоянии Довбика после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг форвард сборной Украины Артем Довбик вернулся к полноценным тренировкам с основным составом «Ромы». Игрок полностью восстановился после мышечной травмы, полученной в национальной команде.

Сообщается, что Артем будет в заявке на матч 4-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» и готов выйти в стартовом составе. Игра состоится в воскресенье.

«Рома» после трех туров набрала лишь два пункта и занимает 17-е место, а Довбик пока не отличался результативными действиями в составе новой команды.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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