Италия12 сентября 2024, 22:22 |
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В Италии рассказали о состоянии Довбика после травмы
Артем готов выйти на поле в ближайшем туре
12 сентября 2024, 22:22 |
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В четверг форвард сборной Украины Артем Довбик вернулся к полноценным тренировкам с основным составом «Ромы». Игрок полностью восстановился после мышечной травмы, полученной в национальной команде.
Сообщается, что Артем будет в заявке на матч 4-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» и готов выйти в стартовом составе. Игра состоится в воскресенье.
«Рома» после трех туров набрала лишь два пункта и занимает 17-е место, а Довбик пока не отличался результативными действиями в составе новой команды.
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