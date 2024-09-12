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  4. Беллингем и еще 2 игрока Реала восстановились. Четверо играть не готовы
Испания
12 сентября 2024, 23:29 |
164
0

Беллингем и еще 2 игрока Реала восстановились. Четверо играть не готовы

Хорошие новости для мадридской команды

12 сентября 2024, 23:29 |
164
0
Беллингем и еще 2 игрока Реала восстановились. Четверо играть не готовы
ФК Реал. Джуд Беллингем

Сразу после завершения паузы на матчи сборных к полноценным тренировкам Реала вернулись защитник Эдер Милитао, а также хавбеки Джуд Беллингем и Орильен Тчуамени.

Все трое будут доступны для тренера Карло Анчелотти в ближайшем матче чемпионата Испании. Вне игры из-за проблем со здоровьем остаются Давид Алаба, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос и Хесус Вальехо.

Мадридская команда после четырех туров Ла Лиги набрала 8 очков и занимает второе место.

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Реал Мадрид Джуд Беллингем Орельен Тчуамени Эдер Милитао Давид Алаба Эдуардо Камавинга Дани Себальос Хесус Вальехо
Иван Зинченко Источник: Marca
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