Испания12 сентября 2024, 23:29 |
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Беллингем и еще 2 игрока Реала восстановились. Четверо играть не готовы
Хорошие новости для мадридской команды
12 сентября 2024, 23:29 |
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Сразу после завершения паузы на матчи сборных к полноценным тренировкам Реала вернулись защитник Эдер Милитао, а также хавбеки Джуд Беллингем и Орильен Тчуамени.
Все трое будут доступны для тренера Карло Анчелотти в ближайшем матче чемпионата Испании. Вне игры из-за проблем со здоровьем остаются Давид Алаба, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос и Хесус Вальехо.
Мадридская команда после четырех туров Ла Лиги набрала 8 очков и занимает второе место.
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