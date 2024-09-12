Беллингем и еще 2 игрока Реала восстановились. Четверо играть не готовы

Сразу после завершения паузы на матчи сборных к полноценным тренировкам Реала вернулись защитник Эдер Милитао, а также хавбеки Джуд Беллингем и Орильен Тчуамени.

Все трое будут доступны для тренера Карло Анчелотти в ближайшем матче чемпионата Испании. Вне игры из-за проблем со здоровьем остаются Давид Алаба, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос и Хесус Вальехо.

Мадридская команда после четырех туров Ла Лиги набрала 8 очков и занимает второе место.