Дисквалификация за шутку. Бентанкур может пропустить от 6 до 12 матчей

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение уругвайскому полузащитнику «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуру.

В начале лета 2024 Бентанкур давал интервью уругвайскому СМИ. В одном из эпизодов ведущий попросив у игрока «Тоттенхэма» футболку Сон Хын Мина, в ответ на это полузащитник сказал: «Сонни? Возможно, это футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково».

Ранее сообщалось, что Бентанкур извинился перед южнокорейским вингером.

После инцедента Сон заявлял:

«Я разговаривал с Бентанкуром. Он совершил ошибку, знает об этом и извинился. Он никогда не хотел бы намеренно сказать что-нибудь обидное. Мы брать, и ничего не изменилось. Мы прошли через это и снова будем вместе в предсезонье, чтобы бороться за наш клуб как одно целое».

Однако, несмотря на слова Сона, FA выдвинула 27-летнему полузащитнику обвинение в ненадлежащем поведении во время общения со СМИ.

Полузащитник может признать свою вину или подать жалобу до 19 сентября. Если его вина будет признана, Бентанкуру грозит дисквалификация от 6 до 12 матчей.