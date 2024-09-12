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Англия
12 сентября 2024, 21:32 | Обновлено 12 сентября 2024, 21:58
632
0

Дисквалификация за шутку. Бентанкур может пропустить от 6 до 12 матчей

Игрок сборной Уругвая пошутил о Соне

12 сентября 2024, 21:32 | Обновлено 12 сентября 2024, 21:58
632
0
Дисквалификация за шутку. Бентанкур может пропустить от 6 до 12 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Бентанкур

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение уругвайскому полузащитнику «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуру.

В начале лета 2024 Бентанкур давал интервью уругвайскому СМИ. В одном из эпизодов ведущий попросив у игрока «Тоттенхэма» футболку Сон Хын Мина, в ответ на это полузащитник сказал: «Сонни? Возможно, это футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково».

Ранее сообщалось, что Бентанкур извинился перед южнокорейским вингером.

После инцедента Сон заявлял:

«Я разговаривал с Бентанкуром. Он совершил ошибку, знает об этом и извинился. Он никогда не хотел бы намеренно сказать что-нибудь обидное. Мы брать, и ничего не изменилось. Мы прошли через это и снова будем вместе в предсезонье, чтобы бороться за наш клуб как одно целое».

Однако, несмотря на слова Сона, FA выдвинула 27-летнему полузащитнику обвинение в ненадлежащем поведении во время общения со СМИ.

Полузащитник может признать свою вину или подать жалобу до 19 сентября. Если его вина будет признана, Бентанкуру грозит дисквалификация от 6 до 12 матчей.

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Родриго Бентанкур Сон Хын Мин Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу дисквалификация
Іван Распутін Источник: BBC
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