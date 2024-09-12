Дисквалификация за шутку. Бентанкур может пропустить от 6 до 12 матчей
Игрок сборной Уругвая пошутил о Соне
Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение уругвайскому полузащитнику «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуру.
В начале лета 2024 Бентанкур давал интервью уругвайскому СМИ. В одном из эпизодов ведущий попросив у игрока «Тоттенхэма» футболку Сон Хын Мина, в ответ на это полузащитник сказал: «Сонни? Возможно, это футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково».
Ранее сообщалось, что Бентанкур извинился перед южнокорейским вингером.
После инцедента Сон заявлял:
«Я разговаривал с Бентанкуром. Он совершил ошибку, знает об этом и извинился. Он никогда не хотел бы намеренно сказать что-нибудь обидное. Мы брать, и ничего не изменилось. Мы прошли через это и снова будем вместе в предсезонье, чтобы бороться за наш клуб как одно целое».
Однако, несмотря на слова Сона, FA выдвинула 27-летнему полузащитнику обвинение в ненадлежащем поведении во время общения со СМИ.
Полузащитник может признать свою вину или подать жалобу до 19 сентября. Если его вина будет признана, Бентанкуру грозит дисквалификация от 6 до 12 матчей.
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