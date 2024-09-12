ФОТО. Удачи, легенда. Бригада ВСУ поздравила Свитолину

Известный украинский музыкант и писатель Сергей Жадан, который весной мобилизовался в ВСУ, от имени бригады 13-й бригады Нацгварии Хартия поздравил с днем рождения украинскую теннисистку Элину Свитолину, которой исполнилось 30 лет.

Известно, что Свитолина, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Сергей Стаховский и другие люди спорта Украины поддерживают бригаду Хартия донатами.

«С днем ​​рождения, Элина!

Поздравляем Элину Свитолину, большую подругу нашей бригады. Удачи, Легенда!».