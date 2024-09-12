Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сборники вернулись. Шахтер готовится к матчу УПЛ с Карпатами
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 19:49 |
73
0

ВИДЕО. Сборники вернулись. Шахтер готовится к матчу УПЛ с Карпатами

Команда готовится к возобновлению чемпионата

12 сентября 2024, 19:49 |
73
0
ВИДЕО. Сборники вернулись. Шахтер готовится к матчу УПЛ с Карпатами
ФК Шахтер

«Шахтер» рассказал о том, что игроки сборной Украины вернулись в расположение команды после матчей Лиги наций и готовятся к встрече УПЛ против «Карпат».

В составе чемпиона не уточняли, есть ли игроки, которые имеют травмы и не смогут выйти на поле. Матч состоится 14 сентября.

«Шахтер» после четырех встреч набрал 6 очков, у его соперника 5 пунктов после пяти матчей.

По теме:
Матч состоится. В Черноморце рассказали, где пройдет игра против Ингульца
Бывший нападающий Черноморца и Ворсклы завершил карьеру в 35 лет
Оболонь – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер Донецк Шахтер - Карпаты Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нужно менять все». Роналду раскритиковал свой бывший клуб
Футбол | 12 сентября 2024, 19:22 0
«Нужно менять все». Роналду раскритиковал свой бывший клуб
«Нужно менять все». Роналду раскритиковал свой бывший клуб

Игрок недоволен тем, как идут дела в МЮ

Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Футбол | 12 сентября 2024, 03:02 2
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги

Свои деньги точно не получат Имад Ашур и Андрей Русол

Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Футбол | 12.09.2024, 09:57
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Бокс | 12.09.2024, 08:08
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Футбол | 12.09.2024, 16:39
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 9
Футбол
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
11.09.2024, 17:55 54
Футбол
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
10.09.2024, 18:20
Бокс
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
11.09.2024, 00:40 28
Футбол
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
11.09.2024, 20:53 4
Другие виды
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
11.09.2024, 00:01 16
Футбол
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
10.09.2024, 23:41 326
Футбол
Чисора назвал именитого боксера, который сможет нокаутировать Усика и Фьюри
Чисора назвал именитого боксера, который сможет нокаутировать Усика и Фьюри
11.09.2024, 07:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем