ВИДЕО. Сборники вернулись. Шахтер готовится к матчу УПЛ с Карпатами

«Шахтер» рассказал о том, что игроки сборной Украины вернулись в расположение команды после матчей Лиги наций и готовятся к встрече УПЛ против «Карпат».

В составе чемпиона не уточняли, есть ли игроки, которые имеют травмы и не смогут выйти на поле. Матч состоится 14 сентября.

«Шахтер» после четырех встреч набрал 6 очков, у его соперника 5 пунктов после пяти матчей.