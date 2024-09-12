Украина. Премьер лига12 сентября 2024, 19:49 |
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ВИДЕО. Сборники вернулись. Шахтер готовится к матчу УПЛ с Карпатами
Команда готовится к возобновлению чемпионата
12 сентября 2024, 19:49 |
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«Шахтер» рассказал о том, что игроки сборной Украины вернулись в расположение команды после матчей Лиги наций и готовятся к встрече УПЛ против «Карпат».
В составе чемпиона не уточняли, есть ли игроки, которые имеют травмы и не смогут выйти на поле. Матч состоится 14 сентября.
«Шахтер» после четырех встреч набрал 6 очков, у его соперника 5 пунктов после пяти матчей.
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