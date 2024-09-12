Звонимир БОБАН: «Кроме результатов, у Милана Фонсеки нет игры»

Бывший полузащитник «Милана» Звонимир Бобан оценил работу Паулу Фонсеки на посту главного тренера «россонери»:

«Я очень уважаю работу Фонсеки в «Шахтере», «Лилле» и его первые дни в «Роме». Он только что прибыл в «Милан», и нам нужно дать ему время, но меня беспокоит то, что он все еще не уверен, что эта команда может и должна играть только по схеме 4-3-3. Так полузащитники могут обеспечить баланс и поддержку вингерам – Леау и Пулишичу.

Рейндерс не может играть в полузащите в формации с двумя центральными полузащитниками, Лофтус-Чик недостаточно креативен, чтобы играть в качестве десятки. Они оба полузащитники, которые двигают мяч, а не настоящие плеймейкеры.

Фонсека только начинает, он умный, и я надеюсь, что он сможет исправить положение, потому что, кроме результатов, реальная проблема – это игра, которой пока нет».