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Италия
12 сентября 2024, 18:56 | Обновлено 12 сентября 2024, 21:13
876
0

Звонимир БОБАН: «Кроме результатов, у Милана Фонсеки нет игры»

Легенда «Милана» – о новом тренере команды

12 сентября 2024, 18:56 | Обновлено 12 сентября 2024, 21:13
876
0
Звонимир БОБАН: «Кроме результатов, у Милана Фонсеки нет игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Звонимир Бобан

Бывший полузащитник «Милана» Звонимир Бобан оценил работу Паулу Фонсеки на посту главного тренера «россонери»:

«Я очень уважаю работу Фонсеки в «Шахтере», «Лилле» и его первые дни в «Роме». Он только что прибыл в «Милан», и нам нужно дать ему время, но меня беспокоит то, что он все еще не уверен, что эта команда может и должна играть только по схеме 4-3-3. Так полузащитники могут обеспечить баланс и поддержку вингерам – Леау и Пулишичу.

Рейндерс не может играть в полузащите в формации с двумя центральными полузащитниками, Лофтус-Чик недостаточно креативен, чтобы играть в качестве десятки. Они оба полузащитники, которые двигают мяч, а не настоящие плеймейкеры.

Фонсека только начинает, он умный, и я надеюсь, что он сможет исправить положение, потому что, кроме результатов, реальная проблема – это игра, которой пока нет».

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Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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