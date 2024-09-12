Бывший нападающий Черноморца и Ворсклы завершил карьеру в 35 лет

Украинский нападающий Денис Васин решил завершить карьеру в возрасте 35 лет, сообщив об этом в инстаграме.

«The end!

Я завершаю свою профессиональную карьеру футболиста. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом пути. Было много незабываемых моментов. Моя карьера началась в сезоне 2004/2005, когда я подписал свой первый контракт с родной командой ФК «Черноморец» Одесса, и завершаю ее сегодня в ФК «Фратрия».

Впереди новая страница, которая уже началась, и на этом пути будут новые вызовы, победы и открытия. Я остаюсь в футболе, но уже в другой роли.

Слава Украине, слава ВСУ, до новых встреч», – написал Денис.

За свою карьеру Васин успел поиграть за «Черноморец», «Сталь», «Ворсклу», «Карпаты», «Белшину», «Кривбасс», «Фратрию», «Ингулец», «Йонаву» и «Ильичевец».

Всего на его счету 240 матчей, 32 гола и 15 результативных передач. В свое время он также сыграл 11 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины, в которых забил 4 гола.