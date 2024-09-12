Динамо – в плюсе. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ

Статистический порта Transfermarkt 12 сентября обновил стоимость игроков УПЛ.

Большой прогресс в этом рейтинге показали игроки «Динамо» Владимир Бражко (+2.0 до 7 млн евро), Владислав Кабаев (+1.2 до 3 млн евро) и Николай Шапаренко (+1.0 до 10 млн евро).

Среди игроков «Шахтера» увеличилась рыночная стоимость у голкипера Кирилла Фесюна (+0,6 до 2,5 млн евро). Также подорожали вингеры «Полесья» Александр Назаренко (+0,5 до 1,2 млн евро) и Илья Квасница из «Руха» (+0,5 до 3 млн евро).

Самые дорогие игроки УПЛ по версии Transfermarkt:

1. Георгий Судаков («Шахтер») – 35 миллионов евро (+0)

2. Николай Матвиенко («Шахтер») – 18 млн (0)

3-4. Кевин («Шахтер») – 12 млн (0)

3-4. Марлон Гомес («Шахтер») – 12 млн (0)

5-6. Владислав Ванат («Динамо») – 10 млн (0)

5-6. Николай Шапаренко («Динамо») – 10 млн (+1 млн)

7. Артем Бондаренко («Шахтер») – 9 млн (0)

8-13. Дмитрий Ризнык («Шахтер») – 7 млн (0)

8-13. Георгий Бущан («Динамо») – 7 млн (0)

8-13. Дмитрий Крыськив («Шахтер») – 7 млн (0)

8-13. Даниил Сикан («Шахтер») – 7 млн (0)

8-13. Александр Зубков («Шахтер») – 7 млн (0)

8-13. Владимир Бражко («Динамо») – 7 млн (+2 млн)