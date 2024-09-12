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  4. Динамо – в плюсе. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 17:11 | Обновлено 12 сентября 2024, 17:15
1032
8

Динамо – в плюсе. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ

Бражко поднялся в цене на 2 млн евро, Кабаев – на 1.2 млн, Шапаренко – на миллион

12 сентября 2024, 17:11 | Обновлено 12 сентября 2024, 17:15
1032
8
Динамо – в плюсе. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Статистический порта Transfermarkt 12 сентября обновил стоимость игроков УПЛ.

Большой прогресс в этом рейтинге показали игроки «Динамо» Владимир Бражко (+2.0 до 7 млн евро), Владислав Кабаев (+1.2 до 3 млн евро) и Николай Шапаренко (+1.0 до 10 млн евро).

Среди игроков «Шахтера» увеличилась рыночная стоимость у голкипера Кирилла Фесюна (+0,6 до 2,5 млн евро). Также подорожали вингеры «Полесья» Александр Назаренко (+0,5 до 1,2 млн евро) и Илья Квасница из «Руха» (+0,5 до 3 млн евро).

Самые дорогие игроки УПЛ по версии Transfermarkt:

1. Георгий Судаков («Шахтер») – 35 миллионов евро (+0)
2. Николай Матвиенко («Шахтер») – 18 млн (0)
3-4. Кевин («Шахтер») – 12 млн (0)
3-4. Марлон Гомес («Шахтер») – 12 млн (0)
5-6. Владислав Ванат («Динамо») – 10 млн (0)
5-6. Николай Шапаренко («Динамо») – 10 млн (+1 млн)
7. Артем Бондаренко («Шахтер») – 9 млн (0)
8-13. Дмитрий Ризнык («Шахтер») – 7 млн (0)
8-13. Георгий Бущан («Динамо») – 7 млн (0)
8-13. Дмитрий Крыськив («Шахтер») – 7 млн (0)
8-13. Даниил Сикан («Шахтер») – 7 млн (0)
8-13. Александр Зубков («Шахтер») – 7 млн (0)
8-13. Владимир Бражко («Динамо») – 7 млн (+2 млн)

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Transfermarkt Владимир Бражко Владислав Кабаев Николай Шапаренко Кирилл Фесюн Александр Назаренко (футбол) Илья Квасница
Владимир Клепач Источник: Transfermarkt
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Комментарии 8
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Saar
Судаков 35!????. Іпонулись!  Роналду зараз , не пам'ятаю точно, 18 млн. +- !Так, йому 39, але він на 10 голів кращий Судакова!!!!
К'єзу Ліверпуль взяв за 18, при ціні близько 50 млн.!!!! Так К'єза -лідер збірної Італії!!!!!
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+5
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Lesovij7
7 крискив , 9 Бондаренко... Вместе и 5 много 
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+1
Отаман
Ванат+Шапаренко+Бущан Бражко+Михавко=Судаков 
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0
дыряво с пердя🤣
Кабаева 3
Ответить
0
дыряво с пердя🤣
Турки не дадут 10 млн за шапку
Ответить
0
Перець
Особливо після 2 останніх матчів
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-1
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