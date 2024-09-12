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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
14.09.2024 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 сентября 2024, 14:58 | Обновлено 12 сентября 2024, 15:05
37
0

Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии

12 сентября 2024, 14:58 | Обновлено 12 сентября 2024, 15:05
37
0
Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 14 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Брентфорд
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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