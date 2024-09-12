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Англия12 сентября 2024, 14:58 | Обновлено 12 сентября 2024, 15:05
37
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Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии
12 сентября 2024, 14:58 | Обновлено 12 сентября 2024, 15:05
37
0
В субботу, 14 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – БрентфордСмотреть трансляцию
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