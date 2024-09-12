Англия12 сентября 2024, 14:51 |
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ФОТО. Ман Сити выпустил форму в честь 30-летия альбома культовой группы
Дизайн формы созданный вместе с известным музыкантом Ноэлем Галлахером
12 сентября 2024, 14:51 |
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«Манчестер Сити» представил комплект формы, созданный вместе с известным музыкантом Ноэлем Галлахером.
Новая форма, созданная брендом Puma, посвящена 30-летию культового альбома Oasis Definitely Maybe. Она вдохновлена обложкой альбома и выполнена в ее цветовой палитре с узорами в виде звуковых волн.
Форма будет использоваться в отдельных еврокубковых матчах сезона-2024/25. Впервые игроки выйдут на поле в этой форме в домашнем матче Лиги чемпионов с «Интером» 18 сентября.
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