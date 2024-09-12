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  4. ФОТО. Ман Сити выпустил форму в честь 30-летия альбома культовой группы
Англия
12 сентября 2024, 14:51 |
391
0

ФОТО. Ман Сити выпустил форму в честь 30-летия альбома культовой группы

Дизайн формы созданный вместе с известным музыкантом Ноэлем Галлахером

12 сентября 2024, 14:51 |
391
0
ФОТО. Ман Сити выпустил форму в честь 30-летия альбома культовой группы
ФК Манчестер Сити. Матео Ковачич

«Манчестер Сити» представил комплект формы, созданный вместе с известным музыкантом Ноэлем Галлахером.

Новая форма, созданная брендом Puma, посвящена 30-летию культового альбома Oasis Definitely Maybe. Она вдохновлена обложкой альбома и выполнена в ее цветовой палитре с узорами в виде звуковых волн.

Форма будет использоваться в отдельных еврокубковых матчах сезона-2024/25. Впервые игроки выйдут на поле в этой форме в домашнем матче Лиги чемпионов с «Интером» 18 сентября.

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Владимир Клепач Источник: ФК Манчестер Сити
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