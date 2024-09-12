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Лига наций
12 сентября 2024, 14:14 |
1604
0

Эксперт дал оценку поставленному пенальти в ворота сборной Украины

У Олега Федорчука нет претензий к арбитру

12 сентября 2024, 14:14 |
1604
0
Эксперт дал оценку поставленному пенальти в ворота сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Олег Федорчук дал оценку поставленному пенальти в ворота национальной сборной Украины в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«По моему мнению, пенальти был. Можно по-разному относиться к современным инструкциям, но они есть. Да и к главному арбитру серьезных претензий быть не может, где-то он даже больше в нашу сторону судил. Он не мог не назначить этот 11-метровый, потому что его и VAR позвали смотреть, подсказали.

Там же еще и был момент, что и Мудрику могли дать красную за опасную игру. Он мог серьезную травму тому чеху нанести».

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Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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