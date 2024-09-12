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Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 13:20 |
382
0

В Днепре-1 отреагировали на слухи об отказе от выплаты долгов работникам

Вячеслав Фридман рассказал удивительную историю о трансфере Рамика Гаджиева

12 сентября 2024, 13:20 |
382
0
В Днепре-1 отреагировали на слухи об отказе от выплаты долгов работникам
dynamo.kiev.ua. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал слухи об отказе от выплаты долгов работникам клуба, которые связаны с платформой PASS:

«Там есть много вопросов по этому поводу. Привели их в клуб, так они этих игроков забрали, игроки не хотели подписывать. Есть ко всему вопросы. Почему молодежь ушла бесплатно и так далее.

Тот же Гаджиев, и «Динамо» Киев, и «Полесье» делали официальные предложения. А кто-то его консультирует, и где он находится, и так далее – мы ничего не знаем. Мы могли получить деньги еще за Гаджиева и рассчитаться практически со всеми футболистами. А мы не знаем ни его местонахождения, ничего. Знаем только, что его уговаривают, чтобы мы его не трудоустраивали, что его трудоустроят, разорвав договор. Кто это – «пасовцы», не «пасовцы», я не знаю. Будем потом разбираться.

Все футболисты в клуб вернулись, обращались, мы их трудоустраивали. Кого-то трудоустраивали – им выплачивали наши задолженности по зарплате. Так же мы надеялись на эти деньги, потому что есть задолженности перед несколькими лидерами. Мы рассчитывали, там сумма чуть ли не до полумиллиона доходила за Гаджиева. Безусловно, мы погасили хотя бы часть. А так – человек находится непонятно где, и не хочет подписываться с ведущими клубами Украины. Даже «Шахтер», знаю, интересовался – с нами не общались, но у агента его спрашивали. Чемпионат Европы закончился – он в клуб не явился. Мы бы давно его трудоустроили и рассчитались полученными за него деньгами. Поэтому кто разворовывал футболистов – будем понимать потом».

Напомним, «Днепр-1» был ликвидирован в конце августа 2024 года.

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чемпионат Украины по футболу зарплаты долги Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1 Вячеслав Фридман Рамик Гаджиев финансы
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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