Илья КВАСНИЦА: «Молодежка настроена выйти на Евро-2025 с первого места»

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) одержала две победы в отборе на Евро-2025 над Сербией и Северной Ирландией с одинаковым счетом – 2:1 и вернулась на Родину.

Игрок молодежной сборной Украины и «Руха» Илья Квасница эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло записать в свой актив эти победы, которые позволили досрочно завоевать путевку в финальную часть континентального чемпионата:

– Приятно, когда выполняешь поставленную задачу. Прежде всего, отмечу замечательный микроклимат в сборной, сплоченность, которая помогала в трудные моменты ну и, конечно, хорошую организацию игры. Это уже заслуга тренерского штаба. Последние две победы радуют и потому, что были добыты в напряженной борьбе. Особенно тяжело было в Баллимине, когда мы остались в середине второго тайма в меньшинстве и североирландцы оказывали серьезное давление. Все же, удалось выстоять и продлить победную серию до восьми матчей.

После финального свистка наставник Унаи Мельгоса поблагодарил за игру, пожелал не останавливаться на достигнутом. Намекнул на то, что надо достойно выступить в заключительных матчах отбора – с Англией и Сербией, которые состоятся в октябре. Мы сами настроены финишировать на мажорной ноте и выйти на Евро-2025 с первого места.

Ранее тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал выход команды на Евро-2025.