В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Рома».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».

Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Италии после 3-х туров «Дженоа» занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Ромы», цвета которой защищает украинец Роман Довбик, имеется 2 пункта и 16-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.