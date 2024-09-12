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Италия
12 сентября 2024, 11:31 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:32
88
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Дженоа – Рома

15 сентября в 13:30 состоится матч 4-го тура Серии А

12 сентября 2024, 11:31 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:32
88
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Дженоа – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Рома».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».

Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Италии после 3-х туров «Дженоа» занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Ромы», цвета которой защищает украинец Роман Довбик, имеется 2 пункта и 16-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Дженоа Рома Рим где смотреть
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Burevestnik
про Маліну із Дженоа або забули, або  ...
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