Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Ингулец
14.09.2024 13:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 09:35 |
64
0

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 сентября в 13:00 состоится матч 6-го тура УПЛ

12 сентября 2024, 09:35 |
64
0
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 14 сентября, в 13:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – ЛНЗ
Колос – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Верес
Черноморец Одесса Ингулец Черноморец - Ингулец смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Караван лает, Ребров идет
Футбол | 11 сентября 2024, 12:08 122
Караван лает, Ребров идет
Караван лает, Ребров идет

Валерий Василенко – о неозвученной отставке главного тренера сборной Украины

Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2024, 13:35 19
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины

Мирослав Ступар считает, что рефери принял правильное решение

Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Футбол | 12.09.2024, 07:01
Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Футбол | 11.09.2024, 21:25
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Ассистент Реброва в сборной Украины может стать спортдиректором Полесья
Футбол | 12.09.2024, 09:34
Ассистент Реброва в сборной Украины может стать спортдиректором Полесья
Ассистент Реброва в сборной Украины может стать спортдиректором Полесья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
10.09.2024, 23:41 326
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 9
Футбол
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
10.09.2024, 08:42
Бокс
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
11.09.2024, 17:55 49
Футбол
Джордж Форман назвал 2 современных боксеров, с которым бы боялся драться
Джордж Форман назвал 2 современных боксеров, с которым бы боялся драться
11.09.2024, 08:44 1
Бокс
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
11.09.2024, 00:40 28
Футбол
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
11.09.2024, 00:21
Футбол
Ребров не стал отвечать на последний вопрос журналиста после провала
Ребров не стал отвечать на последний вопрос журналиста после провала
11.09.2024, 03:29 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем