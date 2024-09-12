Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
14 сентября в 13:00 состоится матч 6-го тура УПЛ
В субботу, 14 сентября, в 13:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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