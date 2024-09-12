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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Александрия
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 09:26 |
66
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Александрия

13 сентября в 18:00 состоится матч 6-го тура УПЛ

12 сентября 2024, 09:26 |
66
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Александрия
УПЛ

В пятницу, 13 сентября, в 18:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Славянска.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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