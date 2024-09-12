Украина. Премьер лига12 сентября 2024, 09:26 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Александрия
13 сентября в 18:00 состоится матч 6-го тура УПЛ
12 сентября 2024, 09:26 |
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В пятницу, 13 сентября, в 18:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Славянска.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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