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Премьер-лига
Оболонь
13.09.2024 18:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 09:21 | Обновлено 12 сентября 2024, 09:27
46
0

Оболонь – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября в 18:00 видеотрансляцию матча 6-го тура УПЛ

12 сентября 2024, 09:21 | Обновлено 12 сентября 2024, 09:27
46
0
Оболонь – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 13 сентября, в 18:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Славянска.

Оболонь – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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