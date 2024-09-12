Ассистент Реброва в сборной Украины может стать спортдиректором Полесья
Глеб Платов является кандидатом взамен Дарио Друди
Ассистент главного тренера национальной сборной Украины по футболу Сергея Реброва Глеб Платов может стать спортивным директором житомирского «Полесья», сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что эту должность вскоре освободит аргентинский специалист Дарио Друди.
Интересно, что в августе 2024 года Глеб Платов был уволен с должности спортивного директора из словацкого ДАК 1904 после 10 месяцев работы в клубе.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Полесье» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков в 4 поединках.
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