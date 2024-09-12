Ассистент Реброва в сборной Украины может стать спортдиректором Полесья

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины по футболу Сергея Реброва Глеб Платов может стать спортивным директором житомирского «Полесья», сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что эту должность вскоре освободит аргентинский специалист Дарио Друди.

Интересно, что в августе 2024 года Глеб Платов был уволен с должности спортивного директора из словацкого ДАК 1904 после 10 месяцев работы в клубе.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Полесье» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков в 4 поединках.