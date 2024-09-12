Не Винисиус. ПСЖ интересуется звездным вингером Реала
Родриго может продолжить карьеру в Лиге 1
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, 23-летний футболист является большой целью парижан на следующий сезон. Они готовы предложить за него сумму, близкую к 100 миллионам евро.
В сезоне 2023/24 Родриго провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.
Ранее Родриго интересовался «Манчестер Сити».
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