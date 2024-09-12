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  4. Не Винисиус. ПСЖ интересуется звездным вингером Реала
Франция
12 сентября 2024, 09:22 |
1025
2

Не Винисиус. ПСЖ интересуется звездным вингером Реала

Родриго может продолжить карьеру в Лиге 1

12 сентября 2024, 09:22 |
1025
2
Не Винисиус. ПСЖ интересуется звездным вингером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 23-летний футболист является большой целью парижан на следующий сезон. Они готовы предложить за него сумму, близкую к 100 миллионам евро.

В сезоне 2023/24 Родриго провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

Ранее Родриго интересовался «Манчестер Сити».

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Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 2
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Serhii P.
За Родріго 110млн. євро? Він навіть в основний склад "Реалу" не завжди потрапляє. Так, гравець непоганий, але ціна явно завищена.
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0
onco-clown
А почему заголовок такой странный? "Не Винисиус" - это человек читающий заголовок должен типа заинтриговаться, мол "Не Винисиус, но кто же тогда? А ну ка почитаю..."))) И такой шаблон заголовка на сайте часто попадается.
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