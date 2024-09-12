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  4. Испытательный срок. Жена звезды АПЛ вернулась к нему после измены
Англия
12 сентября 2024, 07:59 |
2237
1

Испытательный срок. Жена звезды АПЛ вернулась к нему после измены

Кайл Уокер снова живет вместе с Энни Килнер

12 сентября 2024, 07:59 |
2237
1
Испытательный срок. Жена звезды АПЛ вернулась к нему после измены
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер вернулся в дом к своей жене Энни Килнер. Об этом сообщает британское таблоидное издание The Sun.

Напомним, в январе 2024 года Энни выгнала Кайла из их поместья, когда узнала о его изменах. Позже оказалось, что Килнер беременна от Уокера, так же как и его любовница Лорен Гудман.

По информации источника, пара решила дать своим отношениям еще один шанс, и сейчас 34-летний футболист снова живет вместе с моделью и 4 своими детьми.

Интересно, что Энни Килнер тщательно скрывает информацию о возобновлении отношений с Кайлом Уокером от своих знакомых.

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Кайл Уокер измена Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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Burevestnik
     футболіст чудово працює під час футбольних матчів, у сім'ї і поза футболом і сім'єю, поповнюючи клуб футбольними досягненнями і збільшує населення країни. 
      
     жінка це зрозуміла...
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