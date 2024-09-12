Испытательный срок. Жена звезды АПЛ вернулась к нему после измены

Английский правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер вернулся в дом к своей жене Энни Килнер. Об этом сообщает британское таблоидное издание The Sun.

Напомним, в январе 2024 года Энни выгнала Кайла из их поместья, когда узнала о его изменах. Позже оказалось, что Килнер беременна от Уокера, так же как и его любовница Лорен Гудман.

По информации источника, пара решила дать своим отношениям еще один шанс, и сейчас 34-летний футболист снова живет вместе с моделью и 4 своими детьми.

Интересно, что Энни Килнер тщательно скрывает информацию о возобновлении отношений с Кайлом Уокером от своих знакомых.