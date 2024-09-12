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Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 07:38 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:50
2298
7

Назван самый быстрый игрок Динамо. Это не Кабаев или Тымчик

Виктор Вацко утверждает, что по результатам тестов быстрее всех бегает Брайан Себальос

12 сентября 2024, 07:38 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:50
2298
7
Назван самый быстрый игрок Динамо. Это не Кабаев или Тымчик
ФК Динамо Киев. Брайан Себальос

Колумбийский центральный защитник Брайан Себальос является самым быстрым футболистом киевского «Динамо» по результатам тестов, сообщает известный украинский блогер и футбольный комментатор Виктор Вацко.

Интересно, что 23-летний игрок до сих пор не дебютировал в составе «бело-синих», хотя уже восстановился от своего повреждения.

Напомним, колумбиец присоединился к столичному на правах бесплатной полугодовой аренды из бразильской «Форталезы».

Ранее обзорщик Sport.ua Алексей Сливченко поделился сомнениями относительно перехода Брайана Себальоса в киевское «Динамо».

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Брайан Себальос Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Вацко
Дмитро Вербинський Источник: Вацко Live
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MaximusOne
Чорний братан Мудрика ?)
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+1
KIEWADIM
Сьебальяс быстрее всех бегает) не удивительно)
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0
Перець
Бігає полірувати лавку 2 місяць
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-1
Dimonchik
бігає тільки за пивом
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-1
MaximusOne
Мені здається Вацко просто його піарить, не вірю що він більш швидкий чим Волошин.
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-1
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Falko
Його намагаються порставити у склад, але він дуже швидко тікає - ніяк не наздоженуть. І прізвище в нього Сьєбальос.
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-2
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