Назван самый быстрый игрок Динамо. Это не Кабаев или Тымчик
Виктор Вацко утверждает, что по результатам тестов быстрее всех бегает Брайан Себальос
Колумбийский центральный защитник Брайан Себальос является самым быстрым футболистом киевского «Динамо» по результатам тестов, сообщает известный украинский блогер и футбольный комментатор Виктор Вацко.
Интересно, что 23-летний игрок до сих пор не дебютировал в составе «бело-синих», хотя уже восстановился от своего повреждения.
Напомним, колумбиец присоединился к столичному на правах бесплатной полугодовой аренды из бразильской «Форталезы».
Ранее обзорщик Sport.ua Алексей Сливченко поделился сомнениями относительно перехода Брайана Себальоса в киевское «Динамо».
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