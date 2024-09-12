Назван самый быстрый игрок Динамо. Это не Кабаев или Тымчик

Колумбийский центральный защитник Брайан Себальос является самым быстрым футболистом киевского «Динамо» по результатам тестов, сообщает известный украинский блогер и футбольный комментатор Виктор Вацко.

Интересно, что 23-летний игрок до сих пор не дебютировал в составе «бело-синих», хотя уже восстановился от своего повреждения.

Напомним, колумбиец присоединился к столичному на правах бесплатной полугодовой аренды из бразильской «Форталезы».

Ранее обзорщик Sport.ua Алексей Сливченко поделился сомнениями относительно перехода Брайана Себальоса в киевское «Динамо».