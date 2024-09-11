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Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 22:10
76
0

Назван лучший игрок донецкого Шахтера в августе

Защитник Николай Матвиенко за месяц провел 3 матча и забил 2 мяча

11 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 22:10
76
0
Назван лучший игрок донецкого Шахтера в августе
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Назван лучший игрок «Шахтера» в августе по версии болельщиков. Им стал Николай Матвиенко.

Защитник Николай Матвиенко набрал 39% голосов, опередив Педриньо, Даниила Сикана и Дмитрия Ризныка.

В опросе в соцсетях (Instagram, Telegram, YouTube, Viber и Facebook) приняли участие 7076 болельщиков.

В августе 2024 года Матвиенко провел за Шахтер 3 матча и отличился 2 голами.

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лучший игрок Николай Матвиенко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Ризнык Даниил Сикан Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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