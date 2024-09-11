Назван лучший игрок донецкого Шахтера в августе

Назван лучший игрок «Шахтера» в августе по версии болельщиков. Им стал Николай Матвиенко.

Защитник Николай Матвиенко набрал 39% голосов, опередив Педриньо, Даниила Сикана и Дмитрия Ризныка.

В опросе в соцсетях (Instagram, Telegram, YouTube, Viber и Facebook) приняли участие 7076 болельщиков.

В августе 2024 года Матвиенко провел за Шахтер 3 матча и отличился 2 голами.