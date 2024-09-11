Украина. Премьер лига11 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 22:10
76
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Назван лучший игрок донецкого Шахтера в августе
Защитник Николай Матвиенко за месяц провел 3 матча и забил 2 мяча
11 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 22:10
76
0
Назван лучший игрок «Шахтера» в августе по версии болельщиков. Им стал Николай Матвиенко.
Защитник Николай Матвиенко набрал 39% голосов, опередив Педриньо, Даниила Сикана и Дмитрия Ризныка.
В опросе в соцсетях (Instagram, Telegram, YouTube, Viber и Facebook) приняли участие 7076 болельщиков.
В августе 2024 года Матвиенко провел за Шахтер 3 матча и отличился 2 голами.
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