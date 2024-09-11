«Натурализуем Месси и Роналду?» Эксперт высказался об отставке Реброва

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался относительно возможной отставки главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва после поражения в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«Покинуть команду – это самое простое решение. Написал заявление и гора с плеч, живешь себе обычной жизнью. Ребров – квалифицированный клубный тренер. В национальной команде существенно другой подход. Здесь свою философию, свои задумки, реализовать себя значительно труднее. В сборную приезжают игроки из разных клубов, где отличное от других построение игры, другой тренировочный процесс, подготовка идет по другим лекалам. Нужно иметь терпение. Ребров работает с командой чуть больше года. Это не такое большое время. Поэтому не надо так агрессивно относиться к нему.

Тренер сборной – это вся страна, которая либо гордится тем, что есть результат, либо удивляется, что его нет. Это особенность нашей профессии.

Дешаму также задавали вопрос об отставке после поражения от Италии, мол, у Зидана лучше будет получаться. Тренер французов спокойно доказал, что не возражает. Но у него есть контракт, из поражения катастрофы не делает. В конце концов любая команда уступает. Так же в свое время снимали Спаллетти в Италии.

Нет у нас сейчас Шевченко в нападении, который мешок мячей назабивает. Такое поколение, что креативных игроков больше в полузащите. Шапаренко, Мудрик, Судаков, Ярмоленко, Зинченко... Дайте Реброву четырех Забарных в защитное звено, и игра засияет совсем другими красками.

И, наконец, если Ребров уйдет – что дальше, кто дальше? Легче станет? Что может кардинально измениться – появятся новые игроки, натурализуем Месси и Роналду? Надо объективно смотреть на такие вещи. Да, результата пока что нет. Он не устраивает не только болельщиков, но и тренерский штаб. В каждом матче мы пропускаем не менее двух мячей. Допускаем системные ошибки, даже возле своей штрафной, есть проблема в стандартах. И не реализовываем все, что создаем у ворот соперников».