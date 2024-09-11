Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Натурализуем Месси и Роналду?» Эксперт высказался об отставке Реброва
Лига наций
11 сентября 2024, 19:41 |
1360
2

«Натурализуем Месси и Роналду?» Эксперт высказался об отставке Реброва

Вячеслав Грозный считает, что к результатам сборной не нужно относиться так агрессивно

11 сентября 2024, 19:41 |
1360
2
«Натурализуем Месси и Роналду?» Эксперт высказался об отставке Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался относительно возможной отставки главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва после поражения в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«Покинуть команду – это самое простое решение. Написал заявление и гора с плеч, живешь себе обычной жизнью. Ребров – квалифицированный клубный тренер. В национальной команде существенно другой подход. Здесь свою философию, свои задумки, реализовать себя значительно труднее. В сборную приезжают игроки из разных клубов, где отличное от других построение игры, другой тренировочный процесс, подготовка идет по другим лекалам. Нужно иметь терпение. Ребров работает с командой чуть больше года. Это не такое большое время. Поэтому не надо так агрессивно относиться к нему.

Тренер сборной – это вся страна, которая либо гордится тем, что есть результат, либо удивляется, что его нет. Это особенность нашей профессии.

Дешаму также задавали вопрос об отставке после поражения от Италии, мол, у Зидана лучше будет получаться. Тренер французов спокойно доказал, что не возражает. Но у него есть контракт, из поражения катастрофы не делает. В конце концов любая команда уступает. Так же в свое время снимали Спаллетти в Италии.

Нет у нас сейчас Шевченко в нападении, который мешок мячей назабивает. Такое поколение, что креативных игроков больше в полузащите. Шапаренко, Мудрик, Судаков, Ярмоленко, Зинченко... Дайте Реброву четырех Забарных в защитное звено, и игра засияет совсем другими красками.

И, наконец, если Ребров уйдет – что дальше, кто дальше? Легче станет? Что может кардинально измениться – появятся новые игроки, натурализуем Месси и Роналду? Надо объективно смотреть на такие вещи. Да, результата пока что нет. Он не устраивает не только болельщиков, но и тренерский штаб. В каждом матче мы пропускаем не менее двух мячей. Допускаем системные ошибки, даже возле своей штрафной, есть проблема в стандартах. И не реализовываем все, что создаем у ворот соперников».

По теме:
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
КВАРЦЯНЫЙ: «Реабилитироваться сборная сможет только 4 победами в группе»
Скандал в сборной Косова. «Я сломаю вам ноги! Я разрушу вашу карьеру!»
Сергей Ребров Вячеслав Грозный сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии
Футбол | 11 сентября 2024, 07:23 15
Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии
Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии

Бывший нападающий сине-желтых отметил Михаила Мудрика

Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Футбол | 11 сентября 2024, 00:05 106
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»

Главный тренер сборной Украины во флеш-интервью прокомментировал поражение Чехии

Сергей РЕБРОВ: «Крайне неудачные матчи сборной Украины. Хочу извиниться»
Футбол | 11.09.2024, 17:35
Сергей РЕБРОВ: «Крайне неудачные матчи сборной Украины. Хочу извиниться»
Сергей РЕБРОВ: «Крайне неудачные матчи сборной Украины. Хочу извиниться»
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Футбол | 10.09.2024, 23:41
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Футбол | 11.09.2024, 20:15
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NoMad
До чого тут Ребров? Якщо його змушують викликати в збірну лайно типу матвієнка чи мурзіка або пенсів стьопу чи ярмолу, то що йому робити? Чи ви думаєте, що він настільки дурний, щоб самому їх викликати?
Ответить
0
TolsTIyELF
Говном тянет говно, тренер урод.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
11.09.2024, 00:40 28
Футбол
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
09.09.2024, 17:44
Футбол
Джордж Форман назвал 2 современных боксеров, с которым бы боялся драться
Джордж Форман назвал 2 современных боксеров, с которым бы боялся драться
11.09.2024, 08:44 1
Бокс
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
10.09.2024, 08:42
Бокс
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
10.09.2024, 19:04 47
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
10.09.2024, 11:46
Бокс
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
11.09.2024, 00:55 13
Футбол
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
11.09.2024, 00:01 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем