«Кто дал заднюю?». Поворознюк рассказал, почему не снял Ингулец с УПЛ

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что не будет снимать команду с чемпионата УПЛ и принял предложение Лиги большинство матчей первого круга провести на выезде.

«Как это я дал заднюю? Дали мне добро провести все матчи на выезде в первом круге, а во втором – все дома. Такой вариант. Считаю, что это компромисс. Мне сделали такое предложение, я его принял. Какие проблемы со стадионом? Почему я должен отчитываться...».

«Проблемы бюрократические. Когда мы начинали строить, то кто думал три года назад про бомбоубежища. Там много небольших моментов, которые нужно доработать. Первый круг играем на выезде», – сказал Поворознюк.

Ранее Поворознюк угрожал снять команду с чемпионата, если не позволят ближайший матч УПЛ провести на новом стадионе, который пока не имеет всех разрешений УАФ.