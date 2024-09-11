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  4. «Кто дал заднюю?». Поворознюк рассказал, почему не снял Ингулец с УПЛ
Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 19:29 | Обновлено 11 сентября 2024, 19:30
2327
4

«Кто дал заднюю?». Поворознюк рассказал, почему не снял Ингулец с УПЛ

Команда в первом круге будет играть на выезде

11 сентября 2024, 19:29 | Обновлено 11 сентября 2024, 19:30
2327
4
«Кто дал заднюю?». Поворознюк рассказал, почему не снял Ингулец с УПЛ
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что не будет снимать команду с чемпионата УПЛ и принял предложение Лиги большинство матчей первого круга провести на выезде.

«Как это я дал заднюю? Дали мне добро провести все матчи на выезде в первом круге, а во втором – все дома. Такой вариант. Считаю, что это компромисс. Мне сделали такое предложение, я его принял. Какие проблемы со стадионом? Почему я должен отчитываться...».

«Проблемы бюрократические. Когда мы начинали строить, то кто думал три года назад про бомбоубежища. Там много небольших моментов, которые нужно доработать. Первый круг играем на выезде», – сказал Поворознюк.

Ранее Поворознюк угрожал снять команду с чемпионата, если не позволят ближайший матч УПЛ провести на новом стадионе, который пока не имеет всех разрешений УАФ.

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чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига Ингулец
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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ALKOSruLKA
...хотів блефанути при поганих картах
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+6
Falko
Опа! "Багато моментів, які потрібно доопрацювати." А казав же, що все готово, все стоїть, картоха стигне, водовка гріється, і тільки вороги папір підписати не хочуть.
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+1
ZANREGENT1993
Надо отправить этот быдлостан в Первую Лигу
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0
Southeast*-*
Точно так Мариуполь Остапа Маркевича катался.  В прошлой жизни.
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0
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