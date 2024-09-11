Англия11 сентября 2024, 20:28 |
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Арсенал на длительный срок потерял лидера команды
Эдегор выбыл минимум на три недели
11 сентября 2024, 20:28 |
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Хавбек и капитан Арсенала Мартин Эдегор получил серьезную травму ноги в матче за сборную Норвегии в Лиге наций. В национальной команде считают, что игрок выбыл минимум на три недели.
В клубе это пока не подтвердили, но заявили, что тренер Микель Артета расскажет о сроках восстановления ключевого игрока в пятницу. В ближайшем туре АПЛ Арсенал сыграет против Тоттенхэма, а далее команду ждут встречи с Аталантой и Манчестер Сити.
Эдегор в нынешнем сезоне провел три матча.
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