Арсенал на длительный срок потерял лидера команды

Хавбек и капитан Арсенала Мартин Эдегор получил серьезную травму ноги в матче за сборную Норвегии в Лиге наций. В национальной команде считают, что игрок выбыл минимум на три недели.

В клубе это пока не подтвердили, но заявили, что тренер Микель Артета расскажет о сроках восстановления ключевого игрока в пятницу. В ближайшем туре АПЛ Арсенал сыграет против Тоттенхэма, а далее команду ждут встречи с Аталантой и Манчестер Сити.

Эдегор в нынешнем сезоне провел три матча.