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Англия
11 сентября 2024, 20:28 |
615
0

Арсенал на длительный срок потерял лидера команды

Эдегор выбыл минимум на три недели

11 сентября 2024, 20:28 |
615
0
Арсенал на длительный срок потерял лидера команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек и капитан Арсенала Мартин Эдегор получил серьезную травму ноги в матче за сборную Норвегии в Лиге наций. В национальной команде считают, что игрок выбыл минимум на три недели.

В клубе это пока не подтвердили, но заявили, что тренер Микель Артета расскажет о сроках восстановления ключевого игрока в пятницу. В ближайшем туре АПЛ Арсенал сыграет против Тоттенхэма, а далее команду ждут встречи с Аталантой и Манчестер Сити.

Эдегор в нынешнем сезоне провел три матча.

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Арсенал Лондон Мартин Эдегор травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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