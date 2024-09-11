Скандал в сборной Косова. «Я сломаю вам ноги! Я разрушу вашу карьеру!»
Эдон Жегрова, Флорент Муслия и Ариянет Мурич нарушили режим и отстранены
Большой скандал вспыхнул в лагере сборной Косова во время подготовки к выступлению в Лиге наций.
Три игрока – Эдон Жегрова (звезда команды), Флорент Муслия и вратарь Ариянет Мурич – были отправлены домой после унизительного поражения от Румынии со счетом 0:3 и не вошли в состав на матч 2-го тура Лиги наций против Кипра (4:0).
Издание Sportske Jutarnji отметило, что трое игроков после поражения от Румынии «расслабились с помощью алкоголя, как это происходит уже не в первый раз».
Наставник косовской сборной Франко Фода занял принципиальную позицию после того, как узнал о приключениях трех футболистов команды, и исключил их из состава.
Косовская пресса написала, что президент Федерации футбола Косова Агим Адеми угрожал трем нарушителям режим: «Я сломаю вам ноги! Я разрушу вашу карьеру!» Эту фразу подтвердил один из трех игроков, сообщает Marca.
Агим Адеми причины отстранения игроков пояснил так: «Правила необходимо соблюдать. Очень важно, чтобы национальную команду уважали. Решение об их исключении принял главный тренер. Причина в том, что они вышли с базы самовольно, в позднее время. Федерация поддерживает решение коуча. Он просто следовал правилам».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
10 сентября сине-желтые проиграли Чехии во 2-м туре Лиги наций 2024/25
Бывший полузащитник сборной Украины рассказал об игре сине-желтых против чехов