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Лига наций
11 сентября 2024, 18:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 19:15
1861
1

Скандал в сборной Косова. «Я сломаю вам ноги! Я разрушу вашу карьеру!»

Эдон Жегрова, Флорент Муслия и Ариянет Мурич нарушили режим и отстранены

11 сентября 2024, 18:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 19:15
1861
1
Скандал в сборной Косова. «Я сломаю вам ноги! Я разрушу вашу карьеру!»
Матч Косово – Румыния

Большой скандал вспыхнул в лагере сборной Косова во время подготовки к выступлению в Лиге наций.

Три игрока – Эдон Жегрова (звезда команды), Флорент Муслия и вратарь Ариянет Мурич – были отправлены домой после унизительного поражения от Румынии со счетом 0:3 и не вошли в состав на матч 2-го тура Лиги наций против Кипра (4:0).

Издание Sportske Jutarnji отметило, что трое игроков после поражения от Румынии «расслабились с помощью алкоголя, как это происходит уже не в первый раз».

Наставник косовской сборной Франко Фода занял принципиальную позицию после того, как узнал о приключениях трех футболистов команды, и исключил их из состава.

Косовская пресса написала, что президент Федерации футбола Косова Агим Адеми угрожал трем нарушителям режим: «Я сломаю вам ноги! Я разрушу вашу карьеру!» Эту фразу подтвердил один из трех игроков, сообщает Marca.

Агим Адеми причины отстранения игроков пояснил так: «Правила необходимо соблюдать. Очень важно, чтобы национальную команду уважали. Решение об их исключении принял главный тренер. Причина в том, что они вышли с базы самовольно, в позднее время. Федерация поддерживает решение коуча. Он просто следовал правилам».

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Николай Степанов Источник: Digisport.ro
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KIEWADIM
Цікаво,а Шева комусь погрожував?)
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