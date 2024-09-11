Сергей РЕБРОВ: «Крайне неудачные матчи сборной Украины. Хочу извиниться»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на своей странице в Instagram извинился перед болельщиками за поражения от Албании и Чехии в стартовых турах Лиги наций.

«К сожалению, крайне неудачный сентябрьский сбор. Два поражения оставляют нам много работы этой осенью».

«Благодарю болельщиков, создавших прекрасную атмосферу на обоих поединках, даже в номинально выездном против Чехии. Нам всем очень неприятно подводить вас, поэтому могу только извиниться за то, что мы не смогли порадовать вас лучшими результатами и попросить сохранить вашу веру в нас».

«Хочется эти негативные эмоции превратить в мотивацию в октябрьские домашние поединки, которые будут очень важны, чтобы исправить ситуацию в группе», – отметил Ребров.

В среду президент УАФ Андрей Шевченко выразил Реброву полное доверие.