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  4. Сергей РЕБРОВ: «Крайне неудачные матчи сборной Украины. Хочу извиниться»
Сборная УКРАИНЫ
11 сентября 2024, 17:35 | Обновлено 11 сентября 2024, 17:43
433
8

Сергей РЕБРОВ: «Крайне неудачные матчи сборной Украины. Хочу извиниться»

Наставник признал, что команда сыграла неудачно

11 сентября 2024, 17:35 | Обновлено 11 сентября 2024, 17:43
433
8
Сергей РЕБРОВ: «Крайне неудачные матчи сборной Украины. Хочу извиниться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на своей странице в Instagram извинился перед болельщиками за поражения от Албании и Чехии в стартовых турах Лиги наций.

«К сожалению, крайне неудачный сентябрьский сбор. Два поражения оставляют нам много работы этой осенью».

«Благодарю болельщиков, создавших прекрасную атмосферу на обоих поединках, даже в номинально выездном против Чехии. Нам всем очень неприятно подводить вас, поэтому могу только извиниться за то, что мы не смогли порадовать вас лучшими результатами и попросить сохранить вашу веру в нас».

«Хочется эти негативные эмоции превратить в мотивацию в октябрьские домашние поединки, которые будут очень важны, чтобы исправить ситуацию в группе», – отметил Ребров.

В среду президент УАФ Андрей Шевченко выразил Реброву полное доверие.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Чехия - Украина Украина - Албания
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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Gargantua81
ну это ему пресс-атташе написал.
сам то он после матча опять хамил
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+2
Олександр
Будь мужиком хоч раз.пиши заяву.всіж розуміють що при шеві і реброві світу не бачити 
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+2
Перець
На осінь викликати не забудь Сидорчука,Степаненка,Ярмоленка і Матвієнко і в захисті порядок  наведи,  а то не знають що з тим м'ячем робити
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+1
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roman75zpr
Вот только извиняется как бы ни за себя (духу не хватило), а говорит "мы"
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0
COBA
Сірожа, не твоє це, не твоє))))
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0
Володимир
Королевська а у народу повної довіри до тебе не має. а до твого побратима взагалі - він не мужик, так як і ти. 
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0
Saar
Ти про албанців говорив:"дуже сильна команда". То як , по-твоєму, наша команда, при тобі, гратиме з більш гучним суперником після таких слів!??? 
Ответить
0
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