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Лига наций
11 сентября 2024, 17:11 | Обновлено 11 сентября 2024, 17:12
1704
2

Игроки сборной Чехии шокированы своими фанами в матче с Украиной

Черны и Соучек не ожидали такого в Праге

11 сентября 2024, 17:11 | Обновлено 11 сентября 2024, 17:12
1704
2
Игроки сборной Чехии шокированы своими фанами в матче с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидеры сборной Чехии хавбек Томаш Соучек и вингер Вацлав Черны заявили, что остались разочарованы болельщиками своей команды и организацией матча с Украиной в Лиге наций.

На стадионе в Праге украинских болельщиков оказалось не меньше, чем чешских, а у футболистов сложилось впечатление, что они играют на выезде.

«Мы рады победе, но есть еще один аспект. Мы понимали, что на стадионе могут быть украинцы, но то, что получилось, было для нас неприятным. Грустно, что это был словно выездной матч. Я считаю, что чешский футбол на подъеме, и очень неприятно видеть такие вещи. Нам нужны наши болельщики, чтобы был результат».

«Мы понимаем, что много украинцев в Чехии, но... Игроки сборной Украины мне сказали после матча, что ощущали, будто играют дома», – сказал Соучек.

Такое же мнение имеет и Черны.

«Я понимаю, что последние результаты не были позитивными, но хотелось бы, чтобы мы снова стали футбольной нацией. Нельзя допускать то, что было на стадионе в Праге. Это было странно».

«Нельзя так продавать билеты. Как это допустили? Лучше бы тогда играть на пустом стадионе», – сказал игрок сборной Чехии.

Несмотря на поддержку болельщиков, Украина проиграла 2:3.

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Томаш Соучек Чехия - Украина Лига наций сборная Чехии по футболу сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: iSport.cz
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Комментарии 2
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SHN
Ну их хоть не .уесосили
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Southeast*-*
Стадион  Фортуна вмещает 19370 человек и является самым вместительным футбольным стадионом в Чехии.
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