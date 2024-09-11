Мбаппе мог оказаться в топ-клубе АПЛ в 2022 году
«Ливерпуль» был готов подписать звездного форварда
Звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе летом 2022 года мог оказаться в «Ливерпуле». Об этом сообщают французские СМИ.
Летом 2022 года «ПСЖ» с огромным трудом удалось продлить контракт с Мбаппе еще на два года. Однако форвард согласился поставить подпись под контрактом только после того, как руководство пообещало заметно усилить команду тем летом.
После того, как стало понятно, что масштабного усиления не будет, Мбаппе вступил в переговоры с «Ливерпулем». Однако «ПСЖ» потребовал за форварда 400 миллионов евро, в то время как «Красные» были готовы предложить лишь половину от этой суммы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный журналист недоволен уровнем игры Николая Шапаренко
Известно, как Шелихов покинул территорию Украины