Ювентус может подписать хавбека Арсенала
Томас Парти в 2025 году станет свободным агентом
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Арсенала» Томасу Парти. Об этом сообщают английские СМИ.
Летом 2025 контракт Парти с «Арсеналом» истекает, и «Ювентус» надеется подписать 31-летнего игрока сборной Ганы на правах свободного агента. «Старая синьора» готова предложить ему контракт на три года.
При этом в борьбе за Парти «Ювентусу» придется столкнуться с конкуренцией со стороны двух испанских топ-клубов – «Барселоны» и «Атлетико» Мадрид. Стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.
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