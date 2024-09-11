Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус может подписать хавбека Арсенала
Италия
11 сентября 2024, 15:02 | Обновлено 11 сентября 2024, 15:21
401
0

Ювентус может подписать хавбека Арсенала

Томас Парти в 2025 году станет свободным агентом

11 сентября 2024, 15:02 | Обновлено 11 сентября 2024, 15:21
401
0
Ювентус может подписать хавбека Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Парти

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Арсенала» Томасу Парти. Об этом сообщают английские СМИ.

Летом 2025 контракт Парти с «Арсеналом» истекает, и «Ювентус» надеется подписать 31-летнего игрока сборной Ганы на правах свободного агента. «Старая синьора» готова предложить ему контракт на три года.

При этом в борьбе за Парти «Ювентусу» придется столкнуться с конкуренцией со стороны двух испанских топ-клубов – «Барселоны» и «Атлетико» Мадрид. Стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

По теме:
«Я делал невероятные вещи». Роналду высказался о своем периоде в МЮ
Замена Лунину? Реал нацелился на топ-голкипера
Экс-звезда Динамо может продолжить карьеру в Турции
Ювентус Томас Партей Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A свободный агент Арсенал Лондон Барселона
Олег Дидух Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич оценил шансы сборной Реброва выйти на чемпионат мира
Футбол | 11 сентября 2024, 15:14 0
Маркевич оценил шансы сборной Реброва выйти на чемпионат мира
Маркевич оценил шансы сборной Реброва выйти на чемпионат мира

Специалист уверен, что ситуацию в Лиге наций еще можно исправить

ВИДЕО. «Что за х***я?» Жесткий разговор фанов с игроками сборной после игры
Футбол | 11 сентября 2024, 09:42 12
ВИДЕО. «Что за х***я?» Жесткий разговор фанов с игроками сборной после игры
ВИДЕО. «Что за х***я?» Жесткий разговор фанов с игроками сборной после игры

Звезды национальной команды выслушали критику от болельщиков

Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Футбол | 10.09.2024, 23:41
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
Бокс | 10.09.2024, 16:47
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Футбол | 11.09.2024, 00:01
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
10.09.2024, 19:04 46
Футбол
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
10.09.2024, 00:12 36
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 7
Футбол
Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса
Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса
10.09.2024, 07:39 1
Бокс
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
10.09.2024, 08:42
Бокс
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
10.09.2024, 10:39 19
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
11.09.2024, 00:40 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем