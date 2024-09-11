Ювентус может подписать хавбека Арсенала

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Арсенала» Томасу Парти. Об этом сообщают английские СМИ.

Летом 2025 контракт Парти с «Арсеналом» истекает, и «Ювентус» надеется подписать 31-летнего игрока сборной Ганы на правах свободного агента. «Старая синьора» готова предложить ему контракт на три года.

При этом в борьбе за Парти «Ювентусу» придется столкнуться с конкуренцией со стороны двух испанских топ-клубов – «Барселоны» и «Атлетико» Мадрид. Стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.