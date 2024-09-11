Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костышин рассказал, чего не хватает футболистам сборной Украины
Лига наций
11 сентября 2024, 14:31 | Обновлено 11 сентября 2024, 15:25
1772
0

Костышин рассказал, чего не хватает футболистам сборной Украины

Известный украинский тренер сравнил сине-желтых с грузинами

11 сентября 2024, 14:31 | Обновлено 11 сентября 2024, 15:25
1772
0
Костышин рассказал, чего не хватает футболистам сборной Украины
УПЛ. Руслан Костышин

Известный украинский тренер Руслан Костышин высказался о шансах сборной Украины занять первое место в своей группе Лиги наций:

«У меня вера в это еще есть. Если мы обыграем грузинскую сборную и чешскую, то вклинимся в борьбу за первое место. Все понимают – очки терять больше нам нельзя.

Приведу пример игры сборной Грузии, которая одержала две победы в нашей группе. Я просмотрел обзор матча в Тиране – Албания – Грузия. В достаточно тяжелом поединке грузины верили в свои силы и очень хотели победить и в конце концов это им удалось. Нашим ребятам пока этого не хватает.

А что касается ситуации в целом, то у нас есть главная задача – попасть на чемпионат мира 2026. Весной начнутся отборочные игры и там уже все будет видно, справится ли наш тренерский штаб с этой задачей».

После поражения от Чехии (2:3) Украина занимает последнее место в группе 1 дивизиона В Лиги наций, набрав 0 очков в 2 матчах. Для прямого повышения в дивизион А нужно занять первое место в квартете, а для участия в плей-офф за промоушн – финишировать вторыми.

По теме:
Журналист: «Ребров ответственен за то, что происходит»
Бывший вратарь сборной назвал украинца, порадовавшего в игре против Чехии
Маркевич оценил шансы сборной Реброва выйти на чемпионат мира
Руслан Костышин сборная Украины по футболу Лига наций сборная Грузии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Футбол | 11 сентября 2024, 00:40 28
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией

Главный тренер сине-желтых провел пресс-конференцию после поединка 2-го тура Лиги наций

Источник: клуб УПЛ уволил иностранного спортивного директора
Футбол | 11 сентября 2024, 14:17 0
Источник: клуб УПЛ уволил иностранного спортивного директора
Источник: клуб УПЛ уволил иностранного спортивного директора

Дарио Друди больше не будет работать в «Полесье»

Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Футбол | 10.09.2024, 19:04
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Футбол | 11.09.2024, 00:01
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Караван лает, Ребров идет
Футбол | 11.09.2024, 12:08
Караван лает, Ребров идет
Караван лает, Ребров идет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
10.09.2024, 18:20
Бокс
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
10.09.2024, 00:12 36
Футбол
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
09.09.2024, 18:11 19
Футбол
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
10.09.2024, 23:41 316
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
10.09.2024, 07:10
Бокс
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
09.09.2024, 17:44
Футбол
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
10.09.2024, 08:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем