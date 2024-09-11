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  4. Юлия Стародубцева – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 сентября 2024, 12:50 | Обновлено 11 сентября 2024, 12:51
94
0

Юлия Стародубцева – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Монастире

11 сентября 2024, 12:50 | Обновлено 11 сентября 2024, 12:51
94
0
Юлия Стародубцева – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

11 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№130 WTA) продолжит выступления в основе турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

Во втором круге украинка сразится против третьей сеяной француженки Диан Парри (№55 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Соррибес Тормо – Фетт. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Маи Хонтамы (№109 WTA) или Сонай Картал (№151 WTA).

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смотреть онлайн WTA Монастир Юлия Стародубцева Диан Парри
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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