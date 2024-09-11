Юлия Стародубцева – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Монастире
11 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№130 WTA) продолжит выступления в основе турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).
Во втором круге украинка сразится против третьей сеяной француженки Диан Парри (№55 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Соррибес Тормо – Фетт. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Маи Хонтамы (№109 WTA) или Сонай Картал (№151 WTA).
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