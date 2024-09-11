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ITF
11 сентября 2024, 12:04 | Обновлено 11 сентября 2024, 12:08
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0

Анастасия Соболева – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Любляне

11 сентября 2024, 12:04 | Обновлено 11 сентября 2024, 12:08
120
0
Анастасия Соболева – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

11 сентября украинская теннисистка Анастасия Соболева (№214 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне.

Во втором раунде украинка сразится против Нурии Бранкаччо из Италии (№230 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ипек Оз (№260 WTA) или Нурией Паррисас-Диас (№94 WTA).

📺 Видеотрансляция (Court One)

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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