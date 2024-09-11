«Совсем провалился, но...» Известный тренер рассказал, чем его бесит Мудрик

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил игру вингера лондонского «Челси» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«В первом тайме он совсем провалился, а во втором хорошо отыграл минут 20. Вот это его включение/выключение меня раздражает, потому что саму игру Мудрик проводит очень неровно. Первые 15-20 минут второго тайма у Михаила все получалось, казалось, что вот еще немного – и он забьет. Но нет, Мудрик потом снова исчезал с радаров».

Итоговая оценка Мудрика, по мнению Федорчука – 6.5/10.