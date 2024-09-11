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Лига наций
11 сентября 2024, 11:51 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:08
2982
3

«Совсем провалился, но...» Известный тренер рассказал, чем его бесит Мудрик

Олег Федорчук хочет, чтобы вингер проводил матчи ровно

11 сентября 2024, 11:51 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:08
2982
3
«Совсем провалился, но...» Известный тренер рассказал, чем его бесит Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил игру вингера лондонского «Челси» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«В первом тайме он совсем провалился, а во втором хорошо отыграл минут 20. Вот это его включение/выключение меня раздражает, потому что саму игру Мудрик проводит очень неровно. Первые 15-20 минут второго тайма у Михаила все получалось, казалось, что вот еще немного – и он забьет. Но нет, Мудрик потом снова исчезал с радаров».

Итоговая оценка Мудрика, по мнению Федорчука – 6.5/10.

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Михаил Мудрик Чехия - Украина Олег Федорчук
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 3
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Anna.
Що грає з "включеннями/виключеннями", так можна про кожного гравця збірної сказати, не лише про Мудрика. 
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+1
Анатолий Басов
А то що в першому таймі Мудрик получив тричі м'яч це його вина, він відкривався, а нагружали Ярмоленко, якій дурень додумався не поставити Судакова, вони в парі можуть вирішити проблеми, але хтось же порадив не ставити Судакова з Циганковим, це груба помилка тренера, чому М. Б за це мовчить, боїться чи жде посаду в УФФ?
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